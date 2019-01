Fredrika Ek: När Stockholmarna får årets första snöflinga kör bussarna i diket

Jul- och nyårsfirande i all ära. Vi har nu nått mitten på januari och vare sig vi skulle erkänna det utåt eller inte, vår ju lustigaste tid av dem alla. Det har äntligen blivit dags igen. Ni vet. För stockholmarna att få sin årets snöflinga, och på lika delar reflex och gammal vana - köra alla bussar rakt i diket.

Självklart, tycker vi allihopa att faktiska trafikolyckor är fruktansvärda. Men knappast stoppar det väl våra fnysande fnissningar nu, när 08:orna knappt vågar sig ur sina tunnelbanevagnar då asfalten bytt färg. För det här är kul. Vintertid har det stockholmraljerats sedan jag var ett litet barn. Vi har alla hört snacket förr. Det om kassa bilförare. Obefintliga system för snöröjning. Om hur busslinjerna ställer in för snömängder i nivå med en sommarlovsvisning av Frozen på bio. Under alla år har vi läst och hört om dessa stackars huvudstadsbor. Lika komiskt som det varit då, var idag den fruktansvärda insikten - om att jag för ett ögonblick blivit en själv. Och min självbild kommer aldrig bli densamma igen. För precis ett år sedan avslutade jag en tusen dagar lång cykelexpedition runt jorden, genom att vinterkorsa Sverige hem till Sundsvall. Hemstaden där jag efter några avslutande veckor av is, snö, kyla och mörker gick i mål, i tjugo minusgrader och med ett snödjup om 160 cm. Det gick jättebra. Ikväll fick Stockholm sina första tre. En, två, tre centimeter snö. Dikena är strösslade med personbilar. Radion har övergått i en lång ramsa av trafikmeddelanden. Och - ve och fasa - Stockholms-jag har ställt in allt. Jag har redan hört mig själv uttala orden. Mr. Bike - följeslagaren som troget tagit mig femtusen mil genom och över världens största öknar och högsta berg - ska få stanna hemma imorgon. Då alltså för att det har landat en, två, tre centimeter snö. Ni hör ju. Ka-ta-strof. Det är dags för skärpning. Det är dags att åter påminnas om vad som är livet - och kanske framförallt om vad som inte är det. Dags att gå ut i garaget och berätta för Mr. Bike att det blir ändrade planer imorgon. Att det är dags. Faktiskt hög tid - att åka hem. Fredrika Ek