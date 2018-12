Gabriel Rådström: Springsteen på Broadway – ”Mer än en musikalisk triumf”

Broadway. Det legendariska teaterdistriktet i New York är nära nog ouppnåeligt för de flesta artister. En del som tar sig dit floppar, misslyckas och får smita iväg med en stukad konstnärlig svans mellan benen.

Fråga Björn och Benny, vars Broadwayambitioner med Kristina från Duvemåla körde i diket. Tidigare hade deras musikal Chess bara överlevt 68 föreställningar på Broadway. Först vid tredje försöket blev det succé, med Mamma Mia.

Eller ta skräckexemplet med Bono och The Edge från U2, som skev musiken till Spiderman. Uppsättningen kantades av strul och blev ett ekonomiskt praktfiasko.

I skuggan av detta kliver Bruce Springsteen in på Broadway. Det är begripligt om han möttes av viss skepsis från branschfolk. Vad ska han göra? Läsa lite ur sin bok och spela några låtar? Utan band? Inga dansare? Lycka till!

Drygt ett år senare har vi facit: dundersuccé. Hyllningar har haglat från alla håll. Eller snarare från de relativt få som lyckats få tag på biljetter. Alla 236 shower har varit slutsålda.

Inget annat än en personlig historia som berättas med befriande självinsikt och avskalad musikalisk inramning

Springsteen gick grundligt tillväga inför sin show och lär ha besökt alla teatrar på Broadway och både testat scenerna och provsuttit platser i salongerna. Valet föll på den med Broadwaymått mätt lilla teatern Walter Kerr, som tar in strax under 1000 personer. En lokal i behov av renovering. Ganska trångt i bänkraderna. Men det passade Springsteens vision. Han ville berätta om sitt liv och sina erfarenheter så personligt och intimt som möjligt. Som tidskriften Variety skriver: "He’s figured out how to be gigantic in a small place”.

Det här är motsatsen till en bombastisk rockshow inför ett fullsatt Ullevi. Den som står på Walter Kerr-scenen har full överblick över publiken. Scendekoren är sparsmakad, med en svart flygel i centrum. Springsteen smyger nästan in på den lilla scenen, vardagligt klädd i t-shirt och jeans. Med sig har han inget annat än en personlig historia som berättas med befriande självinsikt och avskalad musikalisk inramning. Mer behövs inte. Inte om man investerar hela sitt konstnärliga kapital och ställer sig på scenen fem kvällar i veckan. 69-årige Springsteen skojar om att han aldrig har haft ett riktigt jobb i hela sitt liv, förrän nu här på Broadway.

Just den kvällen jag är på plats har Manhattan lamslagits av säsongens första snöfall. Blöta jackor i salongen. Folk som kommer i sista sekunden. Springsteen fick poliseskort för att hinna i tid till teatern. Men showen börjar bara några minuter efter utsatt tid.

Det är befriande att med egna ögon ha fått uppleva att det trots allt inte är tjockleken på dollarbuntarna som är avgörande

Bruce blandar muntligt berättande med att sjunga och antingen spela gitarr eller flygel själv. Förutom när hustrun Patti Scialfa kommer in och medverkar på två duettnummer. Från inledande "Growin' up" till avslutande "Born to run" håller Bruce Springsteen publiken trollbunden, som om allt han lärt sig under sitt innehållsrika artistliv koncentreras till två och en halv timmes essens. Det är mer än en musikalisk triumf. Själva berättandet är lågmält och eftertänksamt, obetalbart roligt och underhållande, avväpnande självkritiskt, hela tiden med intressant innehåll och en extraordinär närvarokänsla.

Långt efter att ljuset tänts och artisten lämnat scenen sitter många kvar i salongen. Omtumlade. Jag hör en bänkgranne säga att hon sett Bruce 21 gånger men att det här är första gången hon gråtit på en konsert. Vad som är säkert är att hon och jag fått uppleva något unikt.

Det är varken enkelt eller gratis att göra succé på Broadway. Men det är befriande att med egna ögon ha fått uppleva att det trots allt inte är tjockleken på dollarbuntarna som är avgörande. Inte heller storleken på ensemblen eller moderna specialeffekter. Att det kan räcka långt med en artist som bjuder på sig själv och blottar sitt inre. Det är innehållet som är hemligheten.

"Springsteen on Broadway" släpps inom kort som tv-film och skivinspelning. Jag hoppas innerligt att magin går fram även när man inte rent fysiskt är på plats i den lilla teatern på Manhattan.

FAKTA:

Springsteen on Broadway - Walter Kerr Theatre, New York.

Spelperiod 12 oktober 2017 till 15 december 2018.

På Netflix har konsertfilmen premiär 16 december. Släpps även som skiva och på Spotify 14 december.

FOTNOT: Tack till Johan Lindqvist på Göteborgsposten för faktaunderlag.