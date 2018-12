Gästkrönikören: Min vän kallades Spädgrisen och själv fick jag namnet Tintin

Sommar 1974. Fyra grabbar är på väg genom Europa via tåg. Mycket snack, mycket mestadels vänligt smågnabbande. En dag råkade en av oss få ett nytt smeknamn. Vi kan kalla honom NN tills vidare. Han formade omedvetet läpparna runt halsen på en läskedrycksflaska på ett väldigt lustigt sätt innan han halsade ur den. Någon i gänget utbrast direkt:

- Men du dricker ju som en spädgris! Och vips, på tre snabba sekunder var ett nytt smeknamn skapat.

Namnet Spädgrisen satt väl i något år innan det falnade bort. Andra smeknamn blir kvar hela livet. Jag har funderat över många av de kompisar jag mött och de smått obegripliga smeknamn de har burit.

Varifrån kommer namn som Märren, Släggan, Hanten, Texas, Semlan och Dajmen? Eller Klåmen, Spettet, Tången, Hinken, Kulan, Klaggen och Vargen? För att inte tala om Py, Muj, Heppen, Duppen, Majta, Sudda, Frukten, Frönen och Blajton!

Just namnet Klaggen fascinerar mig extra mycket, hur i hela friden kan man kallas det? Och varför? Det här var redan på 1960-talet så inte kan jag fråga honom heller. De allra flesta smeknamn skapas som omskrivningar av för- eller efternamn, såsom Uffe, Lasse, Bengan, Fredde, Foppa, Lunkan, Häggan och liknande. De är för enkla och självklara och räknas inte med i min ovetenskapliga smeknamnsforskning.

Den som skapar ett smeknamn tar för övrigt på sig ett stort ansvar. Det måste vara skapat med humor, värme och uppfunnet för att man tycker om personen som får det. Elakt och kränkande får det definitivt inte vara, då blir det ett öknamn och det kan till och med vara en inkörsport till mobbing.

Själv då? Jodå jag har också haft några smeknamn. Då 1974 när Spädgrisen dök upp var det TinTin. Inte konstigt, jag såg ut precis som han gjorde med exakt samma hårtofs i pannan och samma huvudform. Under alla år med curlinglaget var det Bulla. Jag gillade det. Det var roligt på det sättet att jag var mer bekant under det än via mitt riktiga namn.

- Känner du till Olle Håkansson?

- Näe.

- Men du vet Bulla… han som spelar med Per Carlsén?

- Jaha, javisst han ja, men säg det då!

Du som har läst det här, ta dig några minuter och fundera över om du stött på några märkliga smeknamn. Avslutningsvis, tillbaka till Spädgrisen som i början av texten kallas för NN. Han heter egentligen Anders och han drabbades av en mycket svår sjukdom för drygt sju år sedan. Så om du läser detta Anders, den här krönikan är till dig!

Olle Håkansson

Fakta: Gästkrönikören

Namn: Olle Håkansson

Bor: Sundsvall

Sysselsättning: Ledare inom IT på SDC. Författare till Wayne-böckerna.