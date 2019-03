Hägglund: Kan Modo spela korten rätt och vara rädd om grannens grabb blir det en bra silly season

Den här krönikan ska inte handla om smällen i Leksand, den är redan avhandlad. Istället ska vi titta på morgondagen, på hur Modo kan bygga kommande säsongs lag, vad som behövs, vad som måste in – och vad som kanske måste bort.

Modo har just nu 13 spelare på kontrakt, och lika många kontrakt går ut. Ett aber här är att Modo Hockey just nu står utan sportchef och sett utifrån känns det som en problematik, att farten dras ned under en intensiv period.

Å andra sidan säger Modo-ledningen med vd Johan Widebro i spetsen, han som ska sajna kontrakten med spelarna, att läget under kontroll, att Micke Sundlöv krattat manegen och att det inte är någon dramatik med att Modo just nu letar ny sportchef under silly season.

Modo har en hemlig grupp ledd av Pierre Hedin (vi kan dock utgå från att coachen Björn Hellkvist ingår i den) som har ärvt det arbete Sundlöv har påbörjat och enligt uppgifter ligger arbetet i fas.

Det som är intressant i sammanhanget är hur Modo tänker och vill bygga sitt lag. I min värld gäller det att bygga vidare på de talanger som finns i organisationen och som den här säsongen visat att de är klubbens framtid, att de har enorm utvecklingspotential – om de nu inte flyttar högre upp i näringskedjan. Jag är också ganska säker på det är Modos plan också, att göra allt för att grannens grabb ska stanna hemma.

Modo Hockey har i dag en målvakt på kontrakt (även om det inte är officiellt), den orutinerade (på den här nivån) Oliver Dackell. Jag ser honom som en back up-målvakt och därmed står Modo just nu utan förstemålvakt. Linus Lundin lär inte ta den rollen och försvinner därmed också Erik Hanses är en ny förstemålvakt prio ett.

Sedan finns också en massa andra prios, stora, viktiga sådana, som att få ett snabbt och helst ett positivt besked från Tobias Enström. "Toby" funderar just nu över sin hockeyframtid, fortsätta eller sluta, och det är viktigt att det inte blir en långbänk där.

Att ha 13 spelare på kontrakt inför en säsong är naturligtvis en bra start, men Modo är "framtungt" då de flesta kontrakten är med forwards. På backsidan har Modo kontrakt med fyra spelare men tre av dessa spelade inte, eller spelade sporadiskt, i slutspelsserien och jag ser inte att Sebastian Walfridsson eller Tobias Ericsson finns i Björn Hellkvists framtidsplaner. Victor Aronsson däremot är ursäktad då han varit skadad större delen av säsongen.

Så här har tf sportchefer lite att jobba på och ska Modo se ännu läckrare och mer spännande ut kommande säsong, och ge Hellkvist en möjlighet att fortsätta det här bygget, bör Modo-ledningen jobba hårt för att få ungdomarna Mattias Norlinders, Victor Berglunds och Tom Hedbergs signaturer. Men de lär inte sakna uppvaktning.

Även om bröderna Enström skulle fortsätta och juniorerna blir kvar, bör Modo stärka upp backsidan med muskler, en stor stark, defensiv pjäs, den typen har man saknat i vinter.

På forwardssidan har nio spelare kontrakt och där handlar det mest om för Modo att a) knyta upp de yngre spelarna och b) få ordning på centersidan. I det läge Modo är nu behöver man få in förstecenter och en center som kan ersätta Magnus Häggström som kan placeras i sin naturliga miljö, på en kant.

Den platsen kan tas av någon av de kontraktslösa Victor Öhman och Kalle Jellvert, och eftersom jag inte ser någon av dem som förstecenter så lär någon av de två lämna. Dessutom finns Tim Wahlgren på kontrakt, men är han sugen på att stanna efter utlåningen till Västervik den här säsongen?

Får Modo behålla de man vill behålla behöver Modo inte värva många spelare, men man behöver spets på målvakts-, back- och centersidan. Bredd och utvecklingspotential har man redan. Dessutom lär en och annan junior knacka på A-lagsporten i vinter.

Som sagt, den hemliga sportchefsgruppen med Pierre Hedin som synlig ledare har en spännande tid framför sig.