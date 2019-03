Katarina Vikström: Kanske rann hundra år av oförrätter ur honom

Tyst och trist. Så känns det nu när skolan är stängd. Det finns folk som vill se havet och horisonten från sitt fönster. Jag bor mitt emot en skolgård och för mig är det den vackraste vyn av alla. Mer än 30 år har passerat. Lika många årgångar av förstaklassare har tagit sina första trevande steg i skolans värld framför mina ögon. Alla dessa ettagluttare med sina tandgluggar. Alla avsked under tidiga morgnar, från jäktade män i blåställ och kvinnor med ryggsäckar och cykelhjälm. Alla hämtningar när småfolk har kastat sig i famnen på mammor med fladdrande kappor. Alla kostymklädda kramiga pappor.

All stolthet och strävan innanför det där staketet. Alla påpassliga pedagoger. De egna barnen har förstås också gått ut och in genom den där porten och under den perioden stod jag ofta gömd bakom gardinen. Jag undrade var de fanns, om de hade någon att leka med eller stod ensamma och tryckte någonstans.

Trots att solen värmde kom kylan krypande. Tänk om något så oåterkalleligt och grymt hade drabbat en familj i min närhet

Den högresta flaggstången måste också nämnas. Den har hissats vid skolstarter, avslutningar och festivaler. Det har även hänt att flaggan har hängt på halv stång. En junimorgon minns jag särskilt. Det var första dagen på sommarlovet som den blågulas placering gav mig kalla kårar. Trots att solen värmde kom kylan krypande. Tänk om något så oåterkalleligt och grymt hade drabbat en familj i min närhet. Kanske var det en äldre medarbetare som hade gått bort? Fruktansvärt det också förstås, men om det var ett barn… Nej, gud förbjude.

Nu var det lyckligtvis varken det ena eller det andra. Den olycksaliga flaggningen var en rest efter en fest. Ett gäng tonåringar hade haft party på skolgården under avslutningskvällen. Flaggan hade glömts bort av personalen och när ciderflaskorna var urdruckna passade sommarlovsfirarna på. Men en lite skamsen vaktmästare var snart på plats och plockade ner det stora tygstycket.

Det har både klottrats och klättrats på skolans väggar. Graffitimålare utan synbar talang har gjort avtryck under ljusa sommarnätter. Tonåringar har suttit på plåttaket och sett solen gå ner. En kväll klättrade en liten pojke upp på förrådsbyggnaden. Med hela skolhuset framför sig stod han där med nedhasade byxor och kissade rakt ut i luften. Kanske var det hundra år av oförrätter som rann ur honom. Elakheter i ord och handling som har skett runt om på landets alla skolgårdar. Kanske hade han egna erfarenheter, eller så var han bara kissnödig. Jag undrar fortfarande vad han tänkte, när han lät blicken flacka mellan skolan och det som stänkte.

Något annat som grep tag i mig hände just innan skolan stängdes inför den pågående renoveringen. De flera meter höga snidade träpennorna som höll upp skolans välkomstskylt var på väg att plockas ner. Sedan flyttades både de och skylten tillfälligt till byggnaden där en ny generation ettagluttare med tandgluggar nu tar sina första hoppsasteg i skolans värld. Den som tog det beslutet borde få en guldstjärna inklistrad i sitt lönekuvert.