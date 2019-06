Katarina Vikström: Måtte det nu inte slå slint efter kvinnans nakenfint

Jag har aldrig varit någon stor konsument av sportjournalistik. Förrän jag halkade in på artiklarna om nakenchocken under Champions League-finalen. En del av er följde kanske dramat när en 22-åring stormade in på planen, endast iklädd en stringbody. Den unga kvinnan lyckades dribbla bort både ordningsvakter och arrangörer. Hon fick förstås rött kort och lotsades snart ut från arenan, men då hade hon redan kammat hem sin personliga seger.

Det slår mig att jag faktiskt har ett sånt där litet tygstycke någonstans. De användes i aerobics-sammanhang för trettio år sedan. Man drog på dem ovanpå tightsen, i hopp om att benen skulle se längre och slankare ut. Människan är verkligen både fläng och fåfäng. I alla fall var jag det.

Inhoppet under toppmatchen var visst en reklamkupp. Kvinnan hade en stor skara följare på sociala medier redan innan språngmarschen, och efteråt sägs antalet ha stigit med mer än två miljoner på bara något dygn. Dessutom ska den lilla löpturen ha varit värd 38 miljoner kronor i reklamtid. Allvarligt talat - 38 miljoner! Man kanske skulle kränga på sig den där lilla trasan ändå? Fast då vet man ju hur det skulle gå. Om jag inte skulle blev inspärrad av några bastanta män i vita rockar, skulle jag bli inlåst av tre bestämda döttrar. På livstid.

Friheten känns förstås alltför viktig för att jag ska ge mig ut på ett sådant vingel- och vågspel, men att springa tycker jag om och den här tidiga morgonen smeker varma vindar mina kinder. Äntligen har sommaren sladdat in. Den tog lite tid på sig i år. Det kändes nästan som när bruden kommer för sent till kyrkan. När bröllopsgästerna sitter och vrider oroligt på sina huvuden i det svala kyrkorummet. När de huttrar i alldeles för tunna och skira festkläder. Men nu har den efterlängtade dykt upp, och änglamarken är som en enda stor och sprakande brudbukett.

Iklädd lite mer än en stringbody lufsar jag fram längs villagatan vid bergets fot. Det är visst bara jag och sopbilen som är ute vid den här tiden. När jag nästan är framme vid den stora lastbilen ser jag mannen som just har hakat fast en tunna i lyftanordningen. Medan kärlet töms vinkar han ihärdigt till någon i huset intill. Det är en liten knatte som fyller fönstret. Han står där och vinglar, glatt leende, med nappen i munnen och händerna mot rutan. Undrar hur länge han har väntat den här morgonen. Sopbilen tycks vara lika välkommen som sommaren, och jag tänker på mina egna ungar. Det var ett tag sedan de tyckte att sopbilens besök var dagens höjdpunkt.

Alla dessa tankar som irrar iväg till en annan tid, någon annanstans. Vi virrar omkring i ett nu och ett då, utan att ha en aning om hur många somrar vi kommer att få. Inte är det heller så lätt att veta vad som är fel och rätt. Men de värsta klavertrampen får man väl helt enkelt försöka undgå. Och själv bör jag nog behålla kläderna på.