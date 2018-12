Kenneth Fahlberg: Jag har borstat tänderna i fyra månader

Jag gick förbi en almanacka häromdagen och konstaterade att vi uppenbarligen är på väg att avverka ytterligare ett år. Jag stannade upp och funderade efter lite hur jag egentligen använt min tid här på jorden.

I snitt sover vi ju kring sju timmar per natt vilket innebär att jag hittills sovit bort nånstans kring 13 år.

Kvar har jag nu runt 32 år men så har jag ju jobbat, gått i skola, lagt ett år på att stå i givakt framför den svenska fanan.

Sen sexårsåldern har jag dagligen lagt en ansenlig mängd timmar på olika former av förpliktelser. Med avdrag för helger, semestrar och liknande landar jag på bortåt sex timmar per dag i snitt på den typen av aktiviteter, eller nånstans runt 11 år in alles.

Jahapp, då var det 21 år kvar.

En timme om dan har jag via olika färdmedel tröskat min lekamen till dessa olika förpliktelsestationer. En timme om dan sen sexårsåldern blir ungefär 1,5 år. På en höft har jag lagt lika mycket tid på att laga mat och äta så då var ytterligare 1,5 år borta.

18 kvar nu.

Tre minuter på morgonen och lika länge på kvällen har jag ägnat mig åt tandvård. Sju dagar i veckan året om. Runt fyra månader av mitt liv har jag således stått och borstat tänderna. Uppskattningsvis kan den tiden fördubblas för att få fram övriga toalettbestyr, vilket totalt alltså ger ett år i badrummet.

Sen försöker jag ju träna emellanåt. En kvart om dagen sa Arne Tammer vilket ger ett knappt halvår.

Nu för tiden har vi ju också förärats med sociala medier. 7,1 timmar i veckan ligger vi svenskar där. Nu har ju förvisso inte de sociala medierna funnits under hela min vandringstid här på jorden men innan dess fanns ju Commodore 64 i stället så det jämnar ut sig. Bortåt två år har använts på det digitala.

Städa, diska, tvätta. Hemsysslorna kommer vi inte ifrån. Dessa ska göras och de tar sin lilla tid, speciellt när det även står fönsterputsning på schemat. Svängen med dammsugaren är så gott som dagligen, medan den mer omfattande rengöringen kommer i mer veckovisa stötar. En timme om dagen sätter vi upp även där, alltså ytterligare ett år med dammvippan och klädnypan i högsta hugg.

Vad har jag kvar nu? 18 år-ett år i badrummet-två år vid datorn-ett års fejande=14 år. Läser gör jag regelbundet, en stund framför tv:n brukar höra till om kvällarna. Inte minst nu när Ernst är där igen och sprider julstämning. En timme om dan ger 1,5 år vardera.

Väldigt mycket tid har gått till sportkonsumtion av alla de slag, allt från att åka in på IP för att bevittna Giffarnas snedsparkar till att se West Bromwich och Burnley spela 0-0 på en engelsk leråker på bästa sändningstid. Och är det inte fotboll så är det hockey eller något mästerskap. Det är alltid något nytt mästerskap runt hörnet. Har det gått 1,5 år till att titta på Ernst så har det gått 2,5 år till sport.

Just ja, föräldraskapet. Det har i och för sig inte funnits där hela livet men å andra sidan tagit desto mer tid i anspråk sedan den parametern tillkom. Har det gått 2,5 år till Giffarnas snedsparkar så bör 3,5 år inte vara orimligt på den här punkten.

Fem år kvar.

Men då har jag fortfarande inte tagit höjd för tiden då jag vallats runt i stadens köpcentra, denna regelbundna helgaktivitet. Kan jag ha vistats ett år i Birsta? Tveklöst.

Hemmavid är det alltid nåt som ska fixas, gräset ska klippas, stuprören ska bytas och boden ska målas om. Och musik, alltid är det nån ny popdänga som spelas på radion. Två år vardera och helt plötsligt har all min tid gått åt.

Men i ärlighetens namn har jag nog fuskat en del med tandborstningen emellanåt och därigenom vunnit en timme åt mig själv.

Då ska jag ta en öl och koppla av.