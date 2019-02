Kenneth Fahlberg: Min brevlåda har blivit en reklamlåda

Pappersupplagorna på tidningar går stadigt neråt världen över, det skiljer lite från land till land beroende på hur långt digitaliseringen kommit. Men oavsett vilket land vi pratar om så står en sak klar: Det blir inte fler tidningar.

Mängden brev rasar kraftigt, allt fler utrustar sig med digitala brevlådor och lägger över räkningarna på autogiro eller e-fakturor. Postutdelning varje vardag är snart ett minne blott, vilket Postnord allt mer gör utspel om att slippa.

Julkort har vi väl i princip slutat skicka, liksom att handla med vanliga pengar.

Jag vet inte hur det är hos er men faxen används väl inte sådär jätteflitigt, gissar jag.

Inte ens biljetter till tåg, evenemang och liknande har vi fysiskt i handen längre utan de finns i mobilen.

Där det mesta finns.

Men inom ett område verkar den nya digitala eran inte bitit sig fast tillräckligt ännu. Jag talar om reklamen. Den pappersburna reklamen.

Vi var borta ett par dagar nyligen och jag kan väl säga som så att jag nog aldrig varit så nära att sätta upp skylten “Ingen reklam tack”.

En sprängfylld brevlåda men inga brev.

Däremot fanns de alla där: Matvarubutikerna, lågpriskedjorna, elektronikkedjorna och så vidare. Utmaningen blev att inte missa de få stackars kuvert med riktiga brev som dolde sig där i reklamhögen. “Superklipp”, “Just nu”, “Alltid lågt pris”, “Veckans pangpriser”. Utbasunerat med stora siffror och bokstäver i grälla färger.

Förhållandet reklam kontra brev har nog aldrig känts så skev och jag funderade om inte reklamlåda vore ett mer rimligt namn än brevlåda.

Det känns också som en väldigt onödig kostnad för alla annonsörer, att tillverka och bära ut all denna enorma mängd reklam vecka ut och vecka in. Nånstans ska ju de kostnaderna också hämtas hem igen, förslagsvis via priset på alla de rabatterade varor som det görs reklam för. Som alltså skulle kunna hålla samma pris hela tiden annars och därmed inte behöva ha rabatt. Och således ingen reklam för att berätta om rabatterna.

Och min reklamlåda skulle kunna bli en brevlåda igen.

Fast samtidigt kan man också se det från andra hållet, som att i alla fall något av det analoga ännu finns kvar.

Allt fler larm kommer om vår sårbarhet i samhället, om hur oförberedda vi är på långvariga strömavbrott. Men kanske kan vi även då ändå fortsätta få reklamen.