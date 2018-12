Krönika: Sjöholm, Stadling och Red Mecca– de tar plats på Björn Brånfelts lista

Säg att förra veckans regeringsförhandlingar handlat om en festival med flera akter i stället för partier. Vad hade hänt? Tja. Annie Lööf & C hade förmodligen blivit utslängda från festen - långt innan affischerna tryckts.

C the Band hade varit för små i förhållande till festivalens affischnamn The S för att lägga fram en så fet rider - eller kravlista som det heter på svenska och i svensk politik hösten 2018 - som de gjorde.

De flesta bedömare tyckte listan var ”Too much too soon” för att travestera titeln på New Yorks andra klassiska album från 1974.

C är ett anrikt band, sure, men de är långt från topplistorna i dag, det var länge sedan de hade en listetta eller ens en hit. Så vem utanför S-gängets management hade ens kunnat föreställa sig att C:s rider skulle få ok?

Där har statsvetare och historiker fått nåt att jobba med några år framöver. Vi andra kan konstatera att Annie Lööfs framträdande i måndags inte var någon succé.

Kanske hade hon inte gjort läxan. Facit finns ju - i rockhistorien.

Rockens ABC, kapitel 1, vad var Beatles budskap? Just det. ”Yeah Yeah Yeah”.

Några år senare skulle man kunna säga att Sven-Ingvars försvenskade budskapet, gjorde det lite mer lagom (eller kanske moderat) när de sjöng ”Kanske kanske kanske”.

Annie Lööfs budskap: ”Nej, nej, nej”, så hon.

Det är okej att vara kaxig, det kan till och med vara bra. Men är man stor på sig måste man nog leverera.

Det gäller i rockbranschen, det gäller i idrottsvärlden, det gäller i verkligheten.

Madonna och Lady Gaga levererar. Zlatan levererar. Charlotte Kalla levererar också - utan att vara kaxig dessutom.

Annie Lööf levererade ingenting i måndags. Hennes framträdande var som att se en Idol-trea som inte förstått att hon inte vann.

Där stod drottningen av Nej (som hon kallades dagen efter) och sa ”jag, jag jag” (förutom att hon sa ”nej, nej, nej”) - som om hon var en soloartist. Man kan undra hur kemin är i bandet. Vad säger de andra medlemmarna?

För att återvända till Iggy & the Stooges beryktade rider från 2006 - ett ett oräkneligt antal tättskrivna sidor med krav och specifikationer i sju (eller åtta) sektioner - så fanns där något som Annie Lööf verkade sakna.

Distans och humor. Det borde det finnas utrymme för i regeringsförhandlingarna. Svensk politik har en del att lära av Iggy & the Stooges.

Alltings 10 i topp

1. RED MECCA

Nya singeln ”A spectrum of black light”, med ny sångerska, är lysande. Finns på Spotify och sånt.

2 LARS BYGDÉN

Hans urstarka album ”Dark companion” är med i diskussionerna om årets bästa album.

3. HELEN SJÖHOLM OCH ANNA STADLING

Stjärnorna från Sundsvall på besök i gamla hemstaden i veckan med showen ”December - sånger i vintermörkret”.

4. ELIAS PETTERSSON

Ångekillen som gör succé i Vancouver Canucks - han är den bästa nykomlingen i NHL på 25 år.

5. TAKIDA

Tillbaka efter tre veckors bejublad Europaturné med grand finale i - Lycksele!

6. TOBBE ERIKSSON

Tillbaka i GIF Sundsvall efter att ha fått provspela några år (typ 10) i Kalmar FF.

7. LB-DC

Spellliusta på Spotify signerad Lars Bygdén (se plats 2 också). Kan vara årets bästa spellista?

8. LARS NYLIN

Författare, journalist och musikbranschlegendar - och årets sportbokskung. Flera böcker att välja bland i julhandeln.

9. SARA DANIUS

Stal showen på Nobelfesten i sin fantastiska spektakulära klänning. Alla gubbs i närheten bleknade bort.

10. THE EDGE

U2-gitarristen som bröt mot alla etikettsregler, hade mössa på sig vid middagsbordet på Nobelfesten. Punkigt om inte annat.

Björn Brånfelt