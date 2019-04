Krönika: Vi ser mönster och misslyckanden i GIF upprepas om och om igen

Premiären mot Djurgården inleddes av kaos, men vändes till en 2–2-triumf.

Hemmapremiären mot Malmö var, till stora delar strålande.

Söndagsduellen i Borås hade en och annan ljuspunkt. Inte mer.

För mestadels var det mörker, ett mönster av återkommande misslyckanden.

► Vi har fått se Djurgården, Malmö och Elfsborg göra mål på hörnor. En nick av en omarkerad Kevin Walker, en klack av en övergiven Arnór Traustason och ett knä av en framstormande Per Frick. Visst, det matchavgörande målet i Borås var en monstruös blunder av en baktung William Eskelinen – men var var markeringen? Födelsedagsbarnet Frick bjöds på maximalt svängrum. Vi såg GIF släppa in mål på hörnor under försäsongen. Nu har vi sett nätrassel i samma situationer tre gånger på tre matcher. Det håller förstås inte, något måste göras. Nu.

Det var bara en tidsfråga innan virvelvinden skulle leverera.

► Omställningarna. Mot Elfsborg släpptes Pawel Cibicki fri både här och där. I mitten, längs högerkanten eller på vänsterflanken. Det var bara en tidsfråga innan virvelvinden skulle leverera. Det var inte om utan när. Det blev vid 3–1, målet som låste det som redan kändes stängt. Vi har sett bolltapp på offensiv planhalva och på mitten – ibland med förödande resultat, ibland har det "bara" blivit farligt. Ofta är det ytorna strax bakom backlinjen motståndarna hittar, den GIF hittar för sällan när bollarna rullar för saka och i sidled. Den yta Juanjo Ciércoles hittade bakom Oscar Lewicki mot Malmö, den Maic Sema stormade fram i. Den som gav 2–1 då.

► Vi såg det i fjol, vi såg det under förberedelserna inför den här säsongen och vi har sett det när Allsvenskan har startat. När motståndarna sätter hög – och ibland skoningslöst hård – press på David Batanero är spanjoren mänsklig. Visst, han gör några spektakulära grejer emellanåt, men alldeles för ofta tar det tvärstopp. I väntan på ett motmedel börjar på allvar att fundera på om det är läge att byta plats på Bata och Tobias Eriksson. Har Giffarna råd att spela Batanero i form? Har man råd att undvara honom? Klubbens likviditet sägs vara akut svag, i årets budget är spelarförsäljningar på fem miljoner kronor kalkylerade. GIF behöver cash och det så fort som möjligt. Och det är när sommarfönstret slås upp.

Jag hyllade GIF i min krönika efter segern mot Malmö senast. Med all rätt.

Men även där och då var jag, åtminstone delvis, tveksam.

Jag såg mönster av misslyckanden då.

Mot Elfsborg tvingades vi se samma saker igen.

Någon fler än jag som saknar Eric Björkander förresten?