Li L'Estrade: Handla fel storlek på nätet en dyr historia - blev dubbelt så dyrt men rätt till slut

Det pågår mycket diskussioner kring näthandel och utarmning av fysiska butiker. Jag är ett stort fan av fysiska butiker i stadskärnor, men inser att mitt beteende har förändrats i takt med tiden. Och bor man som jag på landet och har ett par-tre mil till närmaste shopping, så är det många gånger tusen gånger smidigare att köpa varor digitalt än att ta sig in till stan eller köpcentrat för att leta efter detsamma.

Ibland är det dock kanske för enkelt att handla på nätet.

Som i julas. Mina föräldrar var på besök och min pappa haffade mig i enskildhet och berättade att mamma önskade sig just sådana örhängen som jag hade. Han hade kollat hos den lokala guldsmeden men där fanns de inte. "Jag fixar!" sa jag sturskt.

Jag googlade på mobilen och hittade en nätbutik som hade exakt det jag sökte. Billiga var de också. Lite konstigt att det skiljde så mycket i pris kanske, men de såg exakt likadana ut så, åkejrå, jag klickade hem dem. Eftersom det var pappas julklapp till mamma skulle han betala, men då han inte har swish så gick jag till min mor för enkelhetens skull och sa lite kryptiskt åt henne att hon skulle swisha en viss summa till mig. Hon gjorde det utan att fråga varför. Ett par dagar senare låg ett litet paket i min brevlåda. Så enkelt!

Jag slet upp paketet för att snopet se att örhängena visserligen var likadana som mina, men i miniformat. Jag hade alltså missat att kolla storleken i min iver att göra pappa glad. Det var därför de var billigare...

Julen närmade sig med stormsteg och jag våndades över att behöva skicka tillbaka örhängena och hinna beställa nya i rätt storlek samtidigt som jag skulle stå där med två digitala fakturor via det separata betalningsföretaget. Skulle jag försöka krångla med att stoppa fakturan också? Men då måste jag veta att returen hunnit tillbaka till smyckesföretaget först, och då självklart innan sista betalningsdag på fakturan. Det blev för många moment för mig. Jag betalade istället den första.

Det gick ett par dar och planen var att fysiskt jaga rätt på ett par större örhängen i de lokala butikerna istället. Men det dök alltid upp annat så att jag inte hann ut och leta. Med tre arbetsdagar kvar till jul beställde jag till slut den större varianten också hos samma företag och tänkte att det fick bära eller brista. Skulle de hinna fram i tid? Annars skulle mamma få de små tillfälligt och så skulle jag förklara att de stora var på väg. Dålig plan men den skulle funka.

Örhängena dök upp fredagen innan jul. De visade sig vara... STÖRRE... än mina. Suck. Say no more...

På julaftonen fick mamma till slut de större i alla fall, vilka hon ändå blev glad för, och samtidigt berättade jag den dråpliga historien om jakten på örhängena. Hon ville då se de små och innan det var färdigt visade det sig att de var helt perfekta för henne. Vad gjorde hon då? Hon köpte dem också...

Så nu är det min mamma som sitter där med två par örhängen istället. Som hon själv fick betala i slutänden. Mer än dubbelt så dyrt än från början.