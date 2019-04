Lisa Lindström: Inte ens pensionärer har vett att lugna ner sig

Finland är världens lyckligaste land har konstaterats i pressen. Om du frågar mannen på gatan i Helsingfors vet jag inte om han håller med, finländarna är väl inte kända för att vara världens lustigkurrar. Däremot är de suveräna på design och arkitektur. Ett besök på det nya biblioteket ODE tar dig nästan till himmelen.

Hur mäter man lycka egentligen? Kriterierna man ska uppfylla är knastertorra fakta såsom sociala skyddsnät, förväntad frisk livslängd, frihet, frånvaro av korruption, BNP med mera. Sverige har halkat ner på sjunde plats. Vi är inte alls bäst i världen vilket vi väl var övertygade om för ett antal år sedan.

Men alla värnar förstås om sitt. Vad bryr hen sig om landets bruttonationalprodukt, BNP, om hen tycker att livet är pest. Jag förundras över bilder från Afrika där folk sjunger och dansar, men det är kanske bara turistreklam. Motsatsen som oftare kablas ut över världen talar ett helt annat språk.

Även om Sverige bara ligger på sjunde lyckoplatsen, förbisprunget av alla våra nordiska grannländer, borde vi vara gladare än vi är. Det sorgliga är att vi inte inser hur bra vi har det. Ekorrhjulet som de flesta har fastnat i bara snurrar och snurrar, inte ens pensionärer har vett att lugna ner sig och njuta av livets eftermiddag eller afton eller vad man ska kalla det. Det finns många hurtfriska och handfasta tips på nätet för den som ligger åt det hållet, exempelvis: Läs bibeln (passar kanske inte den sekulariserade svensken), skaffa inte barn! (Såna dystra tankar kan man ju ha ibland med tanke på hur världen ser ut, men…..) eller ”man blir inte lyckligare av att flåsa runt i ett motionsspår” yttrat av en icke-motionerande 100-åring.

På individnivå handlar det väl om vilken läggning man har, om man är pessimist eller optimist. Det blir inte roligare än vad man själv gör det till är ett gammalt slitet talesätt. Icke desto mindre ligger det mycket sanning i det. Att gå omkring och gnälla gör ingen glad! Nu låter jag som en riktig (gnällig) moraltant!

Men det finns ju en anledning till att marknaden översvämmas av böcker om mindfulness, tacksamhetsövningar, yoga, hur du hanterar din stress och gud vet allt. Jo då, även jag har försökt köpa mig lycka den vägen. Men då måste man veta vad som menas med lycka. Det kan jag inte svara på, det är så olika för olika människor. Kanske krävs ett långt liv för att inse att lyckan inte sitter i det världsliga utan ligger någonstans utanför det nåbara. Man kan få en liten glimt emellanåt, och då måste man vara på samma våglängd och ha rätt mottagare just då.

Nu har jag just kommit hem från en Finlandsresa och bland annat lyssnat till en historieprofessor som inte alls höll med om påståendet om den finska förstaplatsen på lyckoskalan, men finländarna tycks fortfarande ha en lillebrorkänsla gentemot Sverige precis som Norge har trots all olja och välstånd. Världens lyckligaste människa just nu är i alla fall jag som fick komma hem till den egna sängen och kudden!

Lisa Lindström