Lisa Lindström: Vi måste få ha en framtidstro – annars är allt meningslöst

Nu är jag innerligt less på alla domedagsprofetior och eländes elände som vi matas med från morgon till kväll. Världens undergång tycks vara nära förestående. Författare, filmmakare, politiker och andra överträffar varandra i apokalyptiska helveten.

Är det någon idé att man över huvud taget kliver ur sängen i morgon, att vi planerar för sommarsemestern eller, hemska tanke, funderar på att skaffa barn. Allt är ju ändå på väg åt helvete! Hur är det att vara ung i dag med såna strålande framtidsutsikter! Inte alltför upplyftande kan jag tänka mig om man har anlag för depression och svartsyn.

Ändå har mänskligheten, enligt expertisen, aldrig haft det så bra som i dag. Medellivslängden har ökat kraftigt, barnadödligheten har gått ner, vi överlever sjukdomar som tidigare var dödliga, analfabetismen har minskat, fattigdomen är inte längre lika utbredd, ja listan kan göras lång. Den oförbätterliga optimisten Hans Rosling visade oss detta i sina fantastiska kurvor och föreläsningar på tv. Och ändå….. är allting bara jeremiader i massmedia.

Minnet är kort för många av oss, men jag minns någon gång på 50-talet då det också gick en våg av missmod och undergångstankar över världen. Det var Koreakriget som pågick, och atombomben lurade i bakgrunden. Det var ju inte så många år sedan den spred skräck och förödelse i världen. Det skrevs olycksprofetior, och folk tog livet av sig. George Orwell kom med sin bok 1984, Aldous Huxley skrev Du nya sköna värld i början av 30-talet, Karin Boye kom med sin hemska Kallocain 1940. Men den dystraste boken skrevs redan 1920 av en ryss vid namn Eugen Samjatin, nämligen Vi. Det är närmare hundra år sedan dessa böcker skrevs, och det har tack och lov inte blivit som de förutspådde. Författare har livlig fantasi, men de får ju för den skull inte skrämma skiten ur oss.

För några veckor sedan var det en insändare i ST under rubriken "Låt oss ge våra barn framtidstro". Den handlade huvudsakligen om klimathoten, och dem kan vi absolut inte bortse från. När ovanstående författare skrev sina undergångsromaner existerade inte begreppen klimatförstöring och sociala medier. Det fasansfulla låg på ett annat plan där det mänskliga kom helt i skymundan, och det auktoritära och politiska hade tagit makten. Känslor var förbjudna. Det var det mest skrämmande. Människan hade inget namn, hon var ett nummer. Två timmar i veckan fick hon dra för gardinerna och ha lite privatliv.

Ett sånt liv vill väl ingen ha även om det kanske är möjligt att eliminera all form av kriminalitet. Människan måste få ha framtidstro, annars är ju allting meningslöst. Även om isarna smälter i Arktis och vattnet stiger i haven eller öser ner från himlen, så går ju mänskligheten inte under bara så där, helt plötsligt. Vi måste få skratta och hoppas, leva våra liv, fast mera ansvarsfullt, ta hand om varandra. Att bara måla fan på väggen gör ingen glad och löser inga problem. Love while you have love to give, live while you have life to live. (Piet Hein).

Lisa Lindström