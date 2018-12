Rättsexperten: Då kan ett brott prövas i domstol när gärningspersonen är under 15 år

Ett misstänkt mord på en hemlös man i Huskvarna tidigare i år. En kvinna från Fagersta som våldtagits och därefter bragts om livet. Dessa två fall har fått extra mycket uppmärksamhet i många medier. En anledning till att just de här fallen har diskuterats särskilt intensivt beror på att dåden misstänks ha begåtts av personer som är under 15 år. I Huskvarna-fallet ska den underåriges skuld prövas, men inte i Fagersta-fallet. Den här veckans krönika handlar därför om vad som gäller när någon under 15 år misstänks ha begått ett brott.

I vissa länder räcker det med att vara nio eller tio år för att kunna dömas för ett brott.

Alla länder har i princip en så kallade straffbarhetsålder som anger hur gammal någon minst måste vara för att kunna straffas och hållas ansvarig för ett (misstänkt) brott.

Internationellt sett finns det vissa skillnader när det gäller straffbarhetsåldern. I vissa länder räcker det med att vara nio eller tio år för att kunna dömas för ett brott. I andra länder måste man vara 18 år. Det saknas alltså en gemensam internationell syn på när någon är straffmyndig.

Däremot har kommittén för FN:s barnkonvention sagt att det inte är acceptabelt att ha en straffbarhetsålder på under tolv år. I stället bör straffbarhetsåldern vara någonstans mellan 14–16 år. I Sverige måste man vara minst 15 år för att kunna straffas för ett brott. Det framgår av en regel i brottsbalken.

Så i Sverige får vi alltså inte straffa personer under 15 år. Men varför har då en 14-åring i Huskvarna-fallet ställts inför domstol? Jo, i vissa fall går det att pröva skulden för den som är under 15 år. Det kallas för bevistalan.

En bevistalan skiljer sig mycket från en vanlig rättegång i fall som rör brott. En sak som är speciell med en bevistalan är att socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare måste begära det. En sådan här talan får också bara gälla vissa allvarligare brott, till exempel mord eller grov våldtäkt.

En annan viktig sak att komma ihåg är att domstolen i de här fallen bara får pröva barnets skuld. Det betyder att domstolen till exempel bara ska komma fram till om barnet har begått brottet eller inte. Däremot får domstolen inte straffa barnet.

De här begränsningarna betyder alltså att en bevistalan i praktiken bara får användas i mycket speciella fall. En bevistalan hör inte – och ska inte – höra till vanligheten.

Vilka skäl kan då tala för att en bevistalan ska prövas i en domstol? Det kan till exempel vara så att man misstänker att det är någon annan över 15 år som är inblandad i det misstänkta brottet. En bevistalan kan i så fall i ett senare åtal för en straffmyndig användas som ett led i att bevisa vad som har hänt.

Ett annat skäl kan vara att det är flera personer inblandade och att man vet vilka de är. Däremot kanske man inte vet exakt vad som har hänt. I så fall kan en bevistalan användas för att klargöra detta.

Om jag har förstått saken rätt så blev det aktuellt med en bevistalan i Huskvarna-fallet just eftersom händelseförloppet inte är helt klarlagt. I Fagersta-fallet verkar däremot åklagaren ha ansett att det fanns tillräckligt med bevisning som talade om hur det hela hade gått till och vem som gjort vad.

Röster har nu höjts för att bevistalan bör användas oftare än i dag. Det finns till exempel jurister som anser att en åklagare ska kunna väcka en bevistalan – utan att någon annan begär det. En sådan förändring motiveras av att det stärker barnets rättssäkerhet. Annars blir det ju nämligen bara polisen som avgör skuldfrågan – utan att saken prövas i domstol.

Det ska trots allt vara en tydlig skillnad mellan att vara straffmyndig och att inte vara det.

Men det finns kritik mot att göra det lättare att sätta igång en bevistalan. Advokatsamfundet har till exempel varnat för att bevistalan i så fall kan används som ett led i att bakvägen ändra straffbarhetsåldern. Minimiåldern för straffansvar skulle alltså kunna luckras upp.

Debatten om hur rättssystemet ska hantera barn under 15 år som begår brott lär säkerligen fortsätta. För egen del kan jag se en poäng med att använda bevistalan med stor försiktighet. Det ska trots allt vara en tydlig skillnad mellan att vara straffmyndig och att inte vara det.

DENNIS MARTINSSON