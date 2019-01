Resliga mittbackar kan lämna pyttesmå fotavtryck

När det här skrivs är det inte frågan i fall han ska lämna utan vart han ska hamna.

Troligen hos någon klubb i hemlandet i öster.

Juho Pirttijoki skrev på för GIF Sundsvall en dag i februari 2017 och lämnar två år senare efter en allsvensk match från start, sex allsvenska inhopp och ett par framträdanden i Svenska Cupen.

Mittbacken som hämtades från Helsingfors IFK beskrevs då av sportchefen Urban Hagblom som han brukar beskriva unga nyförvärv:

”En spelare med stor utvecklingspotential och förutsättningar att bli en riktig bra allsvensk spelare”.

Jag tror fortfarande Hagblom någonstans tror på Pirttijoki, men ibland blir det helt enkelt inte som någon eller några har tänkt sig.

195 centimeter långe och 94 kilo tunge Juho Pirttijoki kommer inte att lämna några fotavtryck efter sig i GIF Sundsvall.

Ironiskt nog på grund av felande fötter.

Var de inte skadade, så var det inte tillräckligt kalibrerade för att fungera i Joel Cedergrens passningsorienterande lagbygge med höga krav på spelande mittbackar.

Att sedan få i spelartruppen rimligen kunde mäta sig med den finske U21-landslagsmeriterade mittbacken i luften har här i huvudsak haft en underordnad betydelse.

Jag såg Pirttijoki vara helt outstanding i en försäsongsmatch mot norska storlaget Rosenberg vårvintern 2017, jag nåddes av uppgifter om att han var riktigt bra i finska KuPS (utlånad av GIF) kvalmatcher mot danska storlaget FC Köpenhamn till Europa League i somras, men i GIF Sundsvall blev det alltså en ynka allsvensk match från start – utbytt efter 45 minuter borta mot Malmö FF.

Jag vet inte.

Men någonstans säger det någonting att om vad egenskaper, spelsystem, miljö, fotbollsfilosofi och syn samt skador kan betyda för huruvida en värvning ska bli lyckad eller inte alls.

Jag vet inte.

Men lek med tanken att Juho Pirttijoki (om det hade varit möjligt) kommit till GIF Sundsvall 2008 under den verbale norrmannen Per Joar Hansens ledning, då hade han förmodligen färgat in på ett helt annat sätt.

Jag gissar här. Men jag tror finländaren hade fått fler chanser, trots skador, och rimligen en annan utveckling.

Så vad vet jag då?

Att vi nu skriver 2019, har runt två månader kvar till den allsvenska premiären, att GIF Sundsvalls just nu har en lika intressant spelartrupp som i fjol, att scouta samt alltid värva rätt är svår konst och att resliga mittbackar med många kilon kan lämna pyttesmå fotavtryck.

Toppen

Unga Sundsvall FBC. I påsk väntar spel om USM-medaljer i innebandy. Heja!

Botten

Onödiga och skitnödiga förluster. Som Timrå IK:s mot Malmö förra lördagen. Då var det betydligt roligare i Mora.