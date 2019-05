Wallström: Giffare eller ÖFK:are? Jag är både och – eller inget av det…

”Det är ju inget riktigt derby”. ”Riktiga derbyn ska ju vara två lag från samma stad”. Så låter det ofta. Visst, ordet derby missbrukas alldeles för ofta. Och man kan diskutera om ÖFK-Giffarna är ett äkta derby. Men oavsett det: Jämtar vs. klyktattare, rött och svart vs. blått och vitt, laserbönder vs. patroner – det är på riktigt. Det berör. På djupet. Om än att rivaliteten är rätt ny när det gäller fotboll, om än att det är 20 mil mellan städerna. Men det är på riktigt. Det har jag lärt mig under mina fem år som Östersundsbo. Att Sundsvall är något speciellt för jämtarna. Det betyder något att få kaxa mot brorsan (storebror eller lillebror beror ju på vem du frågar). Under uppväxten i Timrå, och mina åtta år som vuxen i Sundsvall, så var mina känslor för Jämtland inget speciellt. Inte alls så starka som Sundsvall är för många i Östersund. För mig var Östersund egentligen bara två saker: 1) Farfar växte upp i Trångsviken, så det har alltid funnits en koppling. 2) Något man passerade på vägen till Åre. Sedan gjorde kärleken att man är jämte sedan fem år tillbaka. En jämte där det i familjen hejas på alla möjliga lag – AIK, Hammarby, HV 71, Giffarna, ÖFK … Mitt i detta sitter jag. Jag som med åren blivit mer och mer stolt över mitt ursprung kopplat till min farfar. Mer och mer jämte genom att älska att bo i Östersund, alla fantastiska människor jag lärt känna här och hur vår familj stortrivs. Men som å andra sidan alltid varit stolt timråit – röd och vit hockeydynamit – och med sju år i Stockholm blivit allt mer stolt sönsvallare, som älskar att säga köng och inte kung, också. Stoltare än någonsin över min uppväxt, skulle jag säga. Så ja, jag jublade när Hopcutt gjorde det där målet mot Galatasaray. Så ja, jag mådde ruskigt gott förra säsongen när Batanero dominerade allsvenskan. Så ja, jag ser både Giffarna och ÖFK:s bortamatcher på tv.

Så ja, jag jublade lite extra när Linus Hallenius avgjorde derbyt på Jämtkraft Arena i fjol. Men ärligt talat, mest bara för att retas med jämtarna. Det är ju alltid lika roligt.

Så kan man vara en riktig fotbollssupporter och gilla två lag samtidigt? Två lag som dessutom är rivaler? Absolut inte, om du frågar folk runtomkring mig och fotbollsfans överlag. Det har gjort att jag liksom hamnat där mittemellan. ”Vad då, blått och vitt? Du är rödsvart numera”, som bästa polarna Henke och Mats påpekar då och då. ”Du kan ju inte heja på ÖFK, du är ju giffare”, som det låter från vännerna i Östersund. Jag passar på att svara på frågan om man kan gilla båda lagen. Kan bara konstatera att jag har jublat när rött och svart gjort mål, och jag har jublat när blått och vitt gjort mål. Sedan finns ju min vän och före detta sportchefen på Sundsvalls Tidning, Rolle Engström, som håller på typ alla lag, så finns alltid någon som är värre ... Jag kanske ska göra det lätt för mig: Vända tillbaka till IFK Göteborg, laget som jag hejade på från att jag såg min första allsvenska match 1986, Blåvitt-Öster på Ullevi, och några år framåt. Ja, ni ser. Inte lätt det här med att hålla på lag. Så: Vi kan väl säga oavgjort i morgon kväll, va? Lugnast så, för alla. Eller förresten, spelar ju ingen roll hur det går. Jag gillar ju båda …

► Mattias Wallström jobbar som affärsutvecklingsansvarig för sporten på Mittmedia. Uppväxt och boende i Sundsvall och Timrå under sina första 26 år. Östersundsbo sedan fem år tillbaka.