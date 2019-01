Westlund: Därför är Elias Pettersson redan en av de största

Han är redan en av de största – och han har så enormt mycket av sin elitkarriär kvar. Han kan ha 15 år kvar på högsta nivå och av det Elias Pettersson visat så här långt är det inte omöjligt att han blir nummer ett till slut. Snarare troligt.

Hur som helst är det ett makalöst 2018 som Ångesonen har bakom sig. Superlativen har nästan tagit slut när supertalangen erövrat medaljer och krossat rekord i en galen fart.

Det som imponerar mest på mig nu är hans mentala styrka.

Inget steg tycks vara för stort, ingen utmaning verkar få honom att darra.

► Pressen och förväntningarna har varit enorma sedan ankomsten till Nordamerika efter förra säsongens dominans i SHL och VM-guldet med Tre Kronor.

Elias Pettersson har hanterat det exemplariskt.

► Canucks hade tålamod när de lät Elias stanna i Sverige ett år extra och klubben hade förstås drömmar om ett genombrott för sitt förstaval i draften 2017 när han väl plockades över.

Elias Pettersson har överträffat allas vildaste fantasier.

► Motgångarna har faktiskt också funnits där, även om de är lätta att glömma i all framgång, och det har handlat om en bruten tumme under VM-turneringen och en hjärnskakning under NHL-inledningen.

Elias Pettersson har kommit tillbaka ännu bättre.

Han har snittat över en poäng per match i Nordamerika och hans statistik gör honom till en av ligans bästa rookies någonsin så här långt.

På kort tid har Elias Pettersson blivit hela hockeyvärldens nya guldklimp.

Därför är centern från Ånge också en mycket välförtjänt vinnare av Medelpads finaste och mest anrika idrottspris.

Därför är han också för alltid inskriven i det här idrottsdistriktets historia och han Elias Pettersson är redan en av distriktets största hockeyspelare genom tiderna.

Pettersson har aldrig varit särskilt bekväm i intervjusituationer vid sidan av rinken. När han kom fram i Timrå IK:s A-lag var han en ganska osäker tonåring som ibland fick leta orden för att svara på frågorna. Men på isen har det aldrig varit några tveksamheter, alltid en enorm självsäkerhet och kreativitet. Redan då.

Nu står han inför den samlade världspressen, snackar engelska och skickar arga blickar vid dumma frågor, även den här utvecklingen är häftig att se för oss som följt honom hela vägen. För det har gått fort från Hockeyallsvenskan till NHL.

Men för Elias Pettersson verkar det inte spela någon roll om han befinner sig i Kastbergshallen i Ånge, NHK Arena i Timrå eller Rogers Arena i Vancouver. Han åker bara ut på isen och levererar, så lekfullt elegant och effektivt.

Oavsett nivå och motståndare.