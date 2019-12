Kröp under grind för att ta sig in på Bergeforsens kraftverk – två pojkar döms för brott

I slutet av oktober bestämde sig två pojkar i övre tonåren för att ta sig in på kraftverket i Bergeforsen. De kröp in under grindarna för att ta sig in – och sedan var de inne på området i drygt en halvtimme.

Ett vittne såg pojkarna och larmade polisen.

När pojkarna skulle lämna området kröp de under grindarna igen – och i samband med det greps de av polis.

Pojkarna har medgett att de varit in på området utan lov, men hävdar att de inte visste att anläggningen var klassad som ett skyddsobjekt.

Sundsvalls tingsrätt dömer nu pojkarna till ungdomstjänst i 35 timmar för obehörigt tillträde till skyddsobjekt.

I domen påpekar de att det finns flera skyltar vid anläggningen som tydligt visa att det är ett skyddsobjekt och förbjudet att tillträda området. På länsstyrelsens förbudsskylt står dessutom ordet ”STOPP” tydligt angivet med typiska stopptecken – något man, enligt polisen som grep pojkarna, inte kan missa.