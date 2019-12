Kryssningsbåten Medvind har sålts – lämnade Sundsvall i natt: "En epok går i graven"

M/S Medvind har haft en fast plats i Sundsvalls hamn under 13 år och tagit matgäster ut i Sundsvalls skärgård.

För drygt tre månader stod det klart att båten var till salu, vilket ST berättade om. I ett pressmeddelade förklarades det att Medvind skulle säljas för att "frigöra kapital för Biteline centralstations avetablering".

Nu är en affär klar och båten lämnade hamnen natten mot måndag.

– Egentligen skulle de åka vid lunch under måndag, men nu såg vädret bra ut under natten och då lämnade de under natten istället, säger Pelle Hermansson.

Hur känns det att se båten åka?

– Känslorna är blandade. Vi har haft väldigt roliga år med en fantastisk besättning. Vi hade hoppats på en utveckling av konceptet där man kunde stiga iland på flera platser, men tyvärr har det saknats bryggor för att göra det möjligt, säger Pelle Hermansson.

Fartyget har nu sålts till ett bolag i Göteborg.

– Medvind är nu väg på väg till ett varv i Öckerö och ska nästa sommar trafikera Göteborgs skärgård istället, säger Pelle Hermansson.

Har det varit stort intresse att köpa båten?

– Det har funnits flera, men till slut blev det den här lösningen. Det är många här i Sundsvall som varit kontakt med oss och tycker det är tråkigt att båten lämnar. Det kan jag förstå, det tycker vi också.

Är ni nöjd med affären?

– Ja, det är vi, men jag vill inte kommentera några siffror.

M/S Medvind köptes från Stockholm 2006.

– Vi hade drivit restaurang Vindhem och ville med Medvind komma ännu närmare vattnet. Vi är nöjda med de här åren, säger Pelle Hermansson.

Medvind byggdes 1971 på Karlskronavarvet och är 31 meter lång. Totalt har kan båten ta emot 300 passagerare.