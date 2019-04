Avicii släpper första singeln efter sin död – så hyllades stjärnan i länet

Singeln är den första nya musiken som släpps efter Tim Berglings bortgång – albumet "Tim" släpps 6 juni. Alla intäkter kommer att gå till den nyinstiftade stiftelsen Tim Bergling Foundation som jobbar för bland annat förebyggande av psykisk ohälsa och suicid.

När det blev känt att Avicii avlidit så var det många som uttryckte stor sorg. Från domkyrkan i nederländska staden Utrecht hördes Aviciis musik genom klockspelet, minneskonserter- och ceremonier i såväl Stockholm som Östersund arrangerades, vilket vi samlat ihop ett axplock av här nedanför.

Hans musikaliska gärning har hyllats av flera. Några av dessa är prins Carl Philip och prinsessan Sofia.

– Vi är tacksamma för att vi fick lära känna honom, sa de i ett gemensamt uttalande till Expressen.

Men det var långt ifrån bara arbetskollegor och folk inom musikvärlden som berördes av nyheten om hans bortgång.

Boxaren Sven Fornling valde att hylla svensken under en boxningsgala i Sundsvall.

– Jag vill hedra Avicii genom att gå in med den av hans låtar jag tycker är bäst – "Wake Me Up", berättar 29-åringen för MTG Sport.

► LÄS MER: Aviciis familj berättar: ”Nu orkade han inte längre. Han ville få frid”

I Stockholm samlades många på Sergels torg. Minnesstunden inleddes med en tyst minut:

Artister världen över har också hyllat dj:n genom flera tolkningar, men även hemma i Sverige.

Så här hyllade till exempel bloggaren Jonna Jinton bor i Grundtjärn, två mil utanför Junsele i Ångermanland, dj-stjärnan med ett dragspel i famnen då hon spelade låten "Lonely together".

Örnsköldsviksbon och artisten Hilda Stenmalms fick en chock när hon fick veta att Avicii gått bort.

– Vi var ett gäng som satt på skolan i min studion och var jätteglada, vi snackade och hade det himla trevligt. Sedan slet någon upp dörren och berättade att Avicii gått bort och det blev som en fysiskt reaktion hos oss alla. Det är någonting med Tims bortgång som har påverkat alla på ett sätt jag inte kan beskriva, säger Hilda.

Tillsammans med klasskompisen Kian Sang gjorde de hyllningslåten "Wake Me When It's Quiet" till Avicii.

När demon var klar, så skickades den genom en kollega i branschen till världskända DJ:n och producenten Don Diablo som direkt ville göra låten. Alla intäkter för låten skulle då gå till välgörenhet som arbetar med psykisk ohälsa.

► KRÖNIKA: För oss födda på 90-talet har de flesta scener ur våra liv som minnena kan erbjuda tonsatts av hans musik

Albumet, titulerat "Tim", släpps den 6 juni. I början av april lanserades en video där flera personer berättar om skapandeprocessen bakom albumet - och om beslutet att ge ut låtarna efter Tims bortgång.