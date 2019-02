Fysikläraren granskade polisens jakt på Palmes mördare: ”Arbetet sinkades medvetet”

Snön bäddar in omgivningen i sin vita skrud. Vi träffar Kari Poutiainen som nyss kommit ut med en nyutgåva av sin bok om Inuti labyrinten som han skrev ihop med sin bror Pertti Poutiainen och gavs ut 1995.

I dag anses boken vara en hörnsten av alla verk som fördjupat sig i det olösta Palmemordet och mördarjakten.

Eller snarare, vilket författarna hävdar: Brist på mördarjakt!

Många tunga namn har lovordat författarnas granskande arbete. Däribland professor och tidigare JO, Hans-Gunnar Axberger, som själv var ledamot av Marjasinkommissionen som granskade polisens arbete från officiellt håll.

”... en bok om mordutredningen som i fråga om djup, bredd och analys vida överträffar de ambitioner som präglade Marjasinkommissionens arbete”, skrev han som recension till boken.

Fysiklärare på Hall

Kari Poutiainen var fysik- och matematiklärare vid Komvux i Södertälje och undervisade bland annat på kriminalvårdsanstalten Hall som ligger utanför staden.

Där kom han i kontakt med en fånge som berättade om en korrupt polis som försökt locka honom med en miljon kronor i belöningssumma om han sa att han sålt en revolver till Christer Pettersson.

– Men han gillade inte den här polisen och vägrade därför, säger Kari Poutiainen.

Det var samma polis som Uppdrag granskning förra året uppmärksammade och som gav flera personer inom Stockholms undre värld samma erbjudande. Han anses av många ha sytt ihop Christer Petterssonspåret.

Kari skrev om honom i boken Inuti labyrinten redan 1995.

”Manipulerade tiderna”

Men det var framförallt intresset att granska tiderna för polisens insatser under mordnatten som lockade de båda naturvetenskapligt lagda bröderna.

– Vår ansats när vi skrev boken var att den närmast skulle vara ett vetenskapligt verk enbart baserat på fakta. Vi har inte byggt på några få personers minnesbilder av iakttagelser som andra gjort, det blir för svagt. Vi har utgått från tidsangivelserna från telefonsamtal som gått via Länsalarmeringscentralen och polisens lista över ingripanden (IM-listan). De intervjuer vi sedan gjort med poliser och vittnen måste kunna backas upp av hårda fakta, säger Kari Poutiainen.

Palme sköts klockan 23:21:30 den 28 februari 1986. Bröderna Poutiainen menar att polisen manipulerade tidsangivelserna i IM-listan så att det ser ut som att den första patrullen skickas till mordplatsen klockan 23:23 – 1,5 minuter efter att skottet avlossades. I själva verket var det närmare 23:25:30.

Senfärdigheten gjorde att gärningsmännen hann undan. Och den fortsatte under resten av mordkvällen.

”Inkompetens låg inte bakom”

– Både juristkommissionen och parlamentarikerkommissionen kom fram till att polisen agerat obegripligt klantigt och senfärdigt under de första timmarna. Kommissionerna beskrev dock inte i detalj hur denna "klantighet" gått till. Man antog helt enkelt att det berodde på inkompetens. Vår avsikt var att i detalj redovisa vad som hände, och att kommissionernas förklaringar inte kan vara rimliga för den som känner till detaljerna, säger han.

Så vad kom ni då fram till?

– Att arbetet i polisens ledningscentral sinkades, verksamheten var bromsad. Det var som att en död hand lagts på polisens ledningscentral. Poliserna på fältet var frustrerade över att någon mördarjakt inte tycktes förekomma. Man bröt mot arbetsrutiner och man ljög om det efteråt, man manipulerade IM-listor med tidskoder över samtal, säger han.

– Dessutom gick man inte ut med något stort larm, ens när man visste att statsministern var skjuten. Det larm man gick ut med var ett begränsat larm till patrullerna i citykärnan. Och sedan gick man inte ut med några nya larm förrän rikslarmet efter klockan ett på natten. Då visste inte ens poliserna i Solna om att statsministern var skjuten, vad var det för mördarjakt?

De första av bokens 350 sidor ägnas främst polisarbetet under den första halvtimmen efter att Olof Palme slutat sina dagar mot den iskalla asfalten i korsningen Tunnelgatan–Sveavägen.

En labyrint av lögner

Det leder författarna in i en labyrint av lögner och märkligheter. Bland annat när de av polisen begärde ut inspelningen av alla samtal till och från Länsalarmeringscentralen, LAC (i dag SOS Alarm).

Svaret de fick var att originalet destruerats, men de fick en bandkopia. Men på kopian har flera samtal under kvällen till Alarmeringscentralen plockats bort, däribland ett som visar att den första patrullen knappast kunde ha skickats 23:23. Det var en anställd på LAC som fått in larmet om skjutningen innan polisen. Hon ringde poliserna i ledningscentralen vid 23:25-tiden för att höra om de visste. Det gjorde de inte, blev svaret. Kort efter ringer polisen upp och säger att ”nu har vi fått in det!”

Först två år senare kom originalinspelningen fram under märkliga omständigheter. Den hade inte destruerats visade det sig. Och där finns samtalet med.

Trots det står på IM-listan att larmet till patrullen gick ut 23:23.

Bara om man utgår från att larmtiden är manipulerad så faller alla pusselbitar på plats och en logisk bild av vad som faktiskt hände på mordnatten tar form, menar Poutiainen.

Pusslet faller på plats

Exempel är att samma piket som enligt polisen skickas till mordplatsen klockan 23:23 enligt IM-listan, sänds iväg klockan 23:24 till ett vanligt fylleriärende.

– Statsministern ligger skjuten men larmcentralen skickar iväg piketen från mordplatsen till ett vanligt fylleärende ...! skrockar Poutiainen.

Men sanningen, enligt Kari, är ju att piketen skickas till mordplatsen minuten efter fylleriärendet.

– Då blir det logiskt. Larmtiden 23:23 har helt enkelt lagts till i efterhand, säger han.

Menar du att poliser i ledningscentralen var med på mordet?

– Nej, jag tror inte de var med på det. Att någon skulle göra något sådant här på eget bevåg inom en svensk myndighet tror jag inte är möjligt. Utan det var någon oredovisad person som fanns med i Ledningscentralen som styrde där och sinkade arbetet. Någon som inte tillhörde Stockholmspolisen.

Vem då?

– Det blir för spekulativt att säga vem som låg bakom. Men var och en som studerar detta kommer till slutsats att detta gjorts medvetet. Varför tar man annars bort samtalet från LAC? Och gömmer bandet och säger att det inte finns? Om man är helt ärlig?

Men någon uppfattning måste du ha om vilka du tror låg bakom?

– Det enda man med säkerhet kan säga är att det inte handlar om enskilda polismän. Det måste vara något mycket större. Någon organisation med makt och myndighet att kontrollera en polisutredning.

Tror du att Palme föll offer för storpolitiska motiv under Kalla kriget?

– Ja, det är den internationella kopplingen som ligger bakom tror jag. Palme var en så kallad ”besvärlig socialist” vars stjärna inte var dalande. Jag tror att sanningen möjligtvis kan ligga i det här Stay behind–spåret som aldrig utreddes. Där finns en internationell koppling till större makter.

Men just därför är han säker på att det aldrig klaras upp.

– Det enda möjliga är skenlösningar av typen 33-åringen, PKK eller Christer Pettersson. Nu hade man otur med Pettersson, så till vida att han friades i hovrätten.

Palme ansågs inom kretsar av militären, polisen och näringslivet gå Sovjets ärenden. Den uppfattningen var även stark inom säkerhetstjänsterna CIA, MI6 och svenska Säpo. Att han hade ett inplanerat statsbesök i Moskva på vårkanten 1986 gjorde inte saken bättre. Palme sågs som en landsförrädare inom vissa kretsar.

Liknande socialdemokratiska ledare i Västvärlden, som premiärminister Harold Wilson i Storbritannien, utsattes för svartmålningskampanjer och tvingades avgå. Och det fanns anledning att tro att den brittiska säkerhetstjänsten hade ett finger med i spelet, skriver Poutiainen.

Men det bet inte på Palme vars karriär var uppåtgående och det spekulerades till och med att han aspirerade på en karriär inom FN, kanske generalsekreterare på sikt. Kari Poutiainen skriver om detta liksom om mordutredningens olika spår.

Det var när den tidigare socialdemokratiske finansministern Kjell-Olof Feldt läste boken och reagerade med en debattartikel i DN den 17 augusti 1995, som boken blev het i medierna.

Kjell -Olof Feldt reagerar

Feldt skrev: ” ...Boken "Inuti labyrinten" har tvingat mig att börja fundera över om min tillit till myndigheters lojalitet mot sin egen stat är så välgrundad som jag vill tro.”

Det fick medierna att kasta sig över boken och telefonerna gick varma hemma hos bröderna Poutiainen.

Men uppmärksamheten blev kortvarig. En annan plötslig händelse skulle dagen efter flytta medias fokus. Då deklarerade Ingvar Carlsson – helt oväntat även för sin närmsta krets – att han avsåg att avgå om några månader.

Feldts debattartikel och boken föll i skuggan av spekulationerna kring Ingvar Carlssons avgång och efterträdare.

Något som blivit föremål för konspirationsteorier av senare författare på området som inte vill se det som en slump.

Hellre fysik än Palmemord

Kari Poutiainen gick i pension häromåret som fysiklärare. När han upptäckte att hans bok blivit så populär att den såldes för upp till tre tusen kronor begagnad på Blocket, insåg han att det var läge med en nyutgåva.

Men egentligen är Palmemordet inte hans största intresse, det är fysik som han forskar i privat hemma i sörmländska Stjärnhov där han nu bor, inte långt från GW Persson.

– Hade jag vetat att boken skulle ta så många år att skriva skulle jag aldrig ha gett mig på det. Jag brukar ibland säga att det var ett förlorat decennium för min fysikforskning, skrockar han.

