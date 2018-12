Hundratals filmer inspelade i Västernorrland: "Vi har en vision om en fond med 15 miljoner"

Se minidokumentären om länets filmhistoria 1945-2018:

I tidigare artiklar har vi berättat om några av filmerna som spelats in i Västernorrland. Listan kan egentligen byggas på till några hundra filmer.

Många är kortfilmer och dokumentärer. Men flera är också traditionella långfilmer för bio.

Lista: Här är filmerna som har spelats in i Västernorrland

Marie Nilsson på Film Västernorrland vet direkt vilken hon tycker är bäst.

– Då måste jag säga ”I rymdens finns inga känslor” av Andreas Öhman. En fantastisk film på många sätt, den berör en person med funktionsvariation, är väldigt charmig och livsbejakande.

– Och den fick stora framgångar, lite av vår stolthet i landet, blev Sveriges bidrag till Oscar och fick guldbaggenomineringar. Dessutom var den mest uthyrda film på dvd det året, förklarar hon.

Största filmen med länet som miljö är också ganska given.

– Det var när "The Girl with the Dragon Tattoo" spelade in en scen på järnvägsstationen i Sollefteå. Ett stort team på hundra personer var på plats. Det fanns inte boende så man fick starta upp Hallstaberget, säger Marie Nilsson.

En Hollywoodproduktion som denna Millenniumfilm med Daniel Craig och andra superstjärnor ger naturligtvis eko långt utanför länets gränser.

– Den gav stor publicitet, bland annat en helsida i DN där man lyfte fram begreppet Sollywood. Som ringar på vattnet bildades till exempel företaget Norrevent där man byggde om husbilar till loger.

"The Girl with the Golden Tattoo" från 2011 och ”I rymdens finns inga känslor” från 2010 är av ganska färskt datum. Västernorrlands filmhistoria går betydligt längre tillbaka än så.

Lite elementär googling ger klassiska "Barnen från Frostmofjället" från 1945 som äldsta exempel, delvis inspelad på Gammelgården i Myckelgensjö i norra Ångermanland.

"Sången om den eldröda blomman" från 1956 med exteriörer från Faxälven och Ångermanälven och "Ådalen 31" från 1969 är andra hållpunkter.

Vinterscener från Bollstabruk figurerar i "Emil i Lönneberga" (1971) och snömassorna lockade även krigsvinterfilmen "1939" (1989) till Viksjö.

Marie Nilssons mål är att det ska bli många fler.

Västra Götaland satsar mest i landet på film. Fantastiska och varierade filmmiljöer och kompetens finns även i Västernorrland.

Att nå lika långt som Trollywood (Trollhättan) är ytterst och krasst en fråga om pengar.

– Det är en viktig pusselbit. Det vi ser för att en produktion ska besluta sig för att förlägga inspelning här är att man kan erbjuda regional medfinansiering, säger Marie Nilsson.

– Vi har en vision att få till en filmfond på 15 miljoner kronor. Då skulle vi hamna på samma nivå som Skåne och Norrbotten. Det skulle ge en enorm genomslagskraft i landet.

– Mer realistiskt just nu är en summa på 5-6 miljoner. Det är en miniminivå för att få någon form av kontinuitet.

Och varför är det så viktigt och bra att vara ett filmlän?

– Det är olika effekter; det ger publicitet för regionen, ungefär 40 procent av filmbudgeten spenderas på orten på boende, mat, transporter och annat. Och en sista viktig del är att det skapar en självkänsla för invånarna.