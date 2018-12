Lista: Här är filmerna som har spelats in i Västernorrland

19 långfilmer som helt eller delvis har spelats in i Västernorrlands län.

Barnen från Frostmofjället (1945), regi Rolf Husberg, scener i Myckelgensjö i Örnsköldsviks kommun

Sången om den eldröda blomman (1956), regi Gustaf Molander, scener från Faxälven och Ångermanälven

Ådalen 31 (1969), regi Bo Widerberg, inspelad i Kramfors

Emil i Lönneberga (1971), regi av Olle Hellbom, scener i Bollstabruk och Hällsjö

1939 (1989), regi Göran Carmback, scener från Viksjö utanför Härnösand

Il Capitano (1991), regi Jan Troell

Ha ett underbart liv (1992), regi Ulf Malmros, scener bland annat i Nyland

Varg (2008), regi Daniel Alfredsson, scener i Ångermanland

Hej Hawaii (2008), regi Petra-Eleonora Näslund/Jannie Nielsen, Kramfors

I rymden finns inga känslor (2010), regi Andreas Öhman, scener i Sollefteå/Kramfors

The girl with the dragon tattoo (2011), regi David Fincher, järnvägsscen i Sollefteå

Bitchkram (2012), regi Andreas Öhman

Vampyren (2012), regi Caj-Åke Hägglund, Härnösand

Ömheten (2013), regi Sofia Norlin

En Perfekt Film (2014), regi Patrik Witkowsky, scener i Sundsvall

Miraklet i Viskan (2014), regi John O Olsson, inspelad i Viskan med omnejd

Remake (2014), regi Andreas Öhman och Per Gavatin

Odödliga (2015), regi Andreas Öhman, scener bland annat från Sundsvall och Ångermanälven

Kattriket (2018), regi John Hellberg och Bernhard Rasmusson, inspelning i Sundsvallsområdet

Och här är resten av nära 200 filmer som Film i Västernorrland har gett stöd till och samproducerat. Reservation för att listan inte är komplett.

1999

Två kokta i ett bröd, Peter Snickars/Jan Ödling, kortfilm

Röda drömmar, Peter Snickars, kortfilm

Livet under ytan, Henrik Svedin, dokumentär

Den cigarren var god, Hans Östbom, dokumentär

Skaffa dig ett liv, Håkan Bertas, dokumentär

Gösta och Olivia, Peter Snickars, novellfilm

Real World och Granloholmsleden, Johan Lehman m fl , dokumentär

Sommaren vi minns, Tommy Johansson, barn- och musikfilm

Ljuset håller mig sällskap, Carl-Gustaf Nykvist, dokumentär

Ögat-handen-rummet-tiden, Nils-Olov Hedenskog, konstfilm

På Y-fronten intet nytt, Måns Berthas, dokumentär

Ålla-teatern, Anna-Karin Lund/Eva Hörnfelt, dokumentär

Staden vi minns, Bertil Järneström, dokumentär

I Högom tid, Hans Östbom, dokumentär

En ovanlig dag, Peter Snickars, novellfilm

När kärlek blir till, Peder Forsberg, kortfilm

2000

Whirl, Martin Karlsson, konstfilm

Bärplockare i Junsele, Margareta Klingberg, dokumentär

Vita fjädrar, Peter Snickars, kortfilm

2001

Kassafilmer, Carina Kågström, 4 animerade kortfilmer

Lerfilm, Ola Vålsten, animerad kortfilm

Lyckomat Janne Björkman/Anita Wohlén, konstfilm

Bära hundhuvud, Måns Berthas, kortfilm

Alla helgons dag, Peter Snickars, kortfilm

Vredens dag, Peter Snickars, kortfilm

Dansdokumentär, Dans i Västernorrland

Senoritan och sjömannen, Peter Snickars/Anders Rapp, musikfilm

Hjärterum, Jürgen Wenzel, kortfilm

Liv och död i Bottenviken, Pelle Holmlund, naturfilm

Piggsvansarnas folk, Anna Gullmark, dokumentär

Inkfish, Ulrika Östling, dokumentär

Tomtens hemlighet, Tommy Johansson, kortfilm

2002

Möbeln, Marcus Hagwall, kortfilm/animation

Big Mike, Per Lapins/Håkan Berthas, dokumentär

Om du inte skjuter mig ringer jag BRIS, Fanny Danielsson, kortfilm

Att knuffas dit man ska, Linnea Gudmundsson, dokumentär

Med eller utan, Nina Svensson, ett antal kortdokumentärer

Livet kan vända på en kväll, Henrik Norberg, kortfilm

Mammons tempel, Måns Berthas, dokumentär

Tur & Retur, Christer Engberg, kortfilm

Poesi, Måns Berthas, kortfilm

Mellannorrlands historia, Bo Kindberg, dokumentär

Stor, större, anonym, Anders Bergström, dokumentär

Egen härd är guld värd, Per Carleson, kortfilm

Dieten, Jesper Andersson, kortfilm

Alstigen, Jan Dufva, dokumentär

Brassbones, Fredrik Högberg/Jan-Olov Granqvist, kortfilm

Cinema Festa, Caroline Bohman, animation

Unika blommor i länet, Caj-Åke Hägglund, dokumentär/naturfilm

Brassbones - bakomfilm, Måns Berthas/Ulrika Östling, dokumentär

2003

2 Bröder, Måns Berthas, kortfilm

Marathon, Marcus Hagwall, kortfilm/animation

Den sista måltiden, Måns Berthas, kortfilm

Den vilda skogen, Jan Roed, dokumentär

Bland Gudar och Demoner, Dag Jonzon/Hans Östbom, dokumentär

Se där ja, Daniel Burman, kortfilm

I huvudet på en patient, Daniel Burman, dokumentär

I samma andetag, Birgitta Strand/Johan Lehman, dokumentär

Station tio, Birgitta Strand/Johan Lehman, dokumentär

Förlåt, Lisa W Carlsson, animerad kortfilm

On the move, Margareta Klingberg, dokumentär

Ittoqqortoormiit - folket på jordens tak, Mattias Hallin, dokumentär

Min första kärlek, Eva Gröndahl, novellfilm

Bilder från havet, Pelle Holmlund, naturfilm

Österström - en träjärnväg, Jan Dufva, dokumentär

En skymningsberättelse, Åsa Sjöström, novellfilm

Stängt pga älgjakt, Anna Gullmark, dokumentär

The Bothnian seal song, Hasse Östbom, dokumentär

2004

Strömmarna, Sofia Norlin, novellfilm

Möbelhandlarens dotter, John O Olsson, TV-serie

Den sista hunden i Rwanda, Jens Assur, novellfilm

Stjärnregn, Peter Snickars, novellfilm

Gäddan, Måns Berthas, kortfilm

Vacuum, Stefan Frankel, kortfilm

Tänk positivt, Kerstin Hultin, kortfilm

Bamse och Ben, Andreas Öhman, kortfilm

Dr Iblis och Alladins underbara lampa, Twin Engine, kortfilm

Opalen, Eva Månsson, kortfilm

Alvas Parkett, Fanny Danielsson, kortfilm

Överlevnadskursen, Kerstin Hultin, kortfilm

Lindström - en jävel på färg och form, Dag Jonzon/Hans Östbom, dokumentär

2005

Tiden i skogen, Röed/Samuelsson/Tidholm, kortfilm

Susanne blir singel, Lena Hanno Clyne, kortfilm

Hilbert, sju bokstäver, Andreas Öhman, kortfilm

The Boy Who Was Afraid of the Ground, Andreas Öhman/Oskar Gullstrand/Marcus Hagwall, kortfilm/animation

2006

De röda älgarnas folk, Ola Lind/ Torkel Lundberg, dokumentär

Emma, Setareh Persson, dokumentär

Det kommer främmande, Åsa Lipk Falck/Helena Byström, kortfilm

Blomkål och Morötter, Andreas Öhman/Marcus Hagwall, kortfilm/animation

Humanitetens tempel, Måns Berthas, dokumentär

Flickan och vargen, Eva Månsson, kortfilm

Avtagsjäl, Kristina Meiton, dokumentär

Mentor, Jörgen Bergmark, kortfilm

Blandband #307, Andreas Öhman, kortfilm

Flugfiske, Malin de Vall, dokumentär

Grabben i graven, Daniel Burman, kortfilm

I Ainas händer, Camilla Söderberg, dokumentär

Återkomsten, Måns Berthas/Urban Hamid, dokumentär

2007

Förra station, Linnea Ramström, kortfilm

Robby, Ulrika Larsson, kortfilm

Rapa - the bearmother of Sarek, Dag Jonzon/Hasse Östbom, dokumentär

Hans Hedberg i Biot, Per Grimell, dokumentär

Glenn, Tapio Piirainen, tv-film

Ett meningslöst sus, My Eklund/Elisabet Ericson, kortfilm

Love cars and two smoking squirrels, Jonathan Norberg, kortfilm

Maitraiders resa till Athen, Tomas Eriksson, dokumentär

Mordet på Natalie - en film om förlåtelse, Stefan Frankel, dokumentär

Huggormslivet, Björn Helmersson, dokumentär

2008

Far north, Raketa, kortfilm

Skulden, Måns Berthas, mockumentär

Kulörta lyktor, Måns Berthas, kortfilm

Mitt liv som trailer, Andreas Öhman, kortfilm

9x3, Andreas Öhman, kortfilm

Räven och Parken, Janne Björkman, konstfilm

2009

Bekännelsen, Måns Berthas, kortfilm

I rymden finns inga känslor, Andreas Öhman, novellfilm

Simma långt ut, Elisabet Ericson, kortfilm/animation

Svalatoka, Dan Jonsson, kortfilm

2010

Det vita snittet, Måns Berthas, dokumentär

Pianostämmaren, Esko Wiklund, dokumentär

Balanced Family, Henric Wallmark, kortfilm/animation

Att leva på livets villkor, Stefan Frankel, dokumentär

A new day has come, Frederica Schiavi, dokumentär

Killing the chickens to scare the monkeys, Jens Assur, novellfilm

2011

Element, Oskar Johansson, kortfilm

Hippieland, Håkan Berthas, dokumentär

Flaskposten, Tomas Eriksson/Jon Lindroth, kortfilm

Levande skuggrik död, Jonathan Norberg, kortfilm

Björnen-den vise, Björnola Lind/Torkel Lundberg, naturfilm/dokumentär

Ingen annan än du, Anna Tjernström, kortfilm

Av is och glöd, Mathieu Hebeisen/Mona Schlaeder, dokumentär

2012

Pappersvärld, Jöns Mellgren, kortfilm/animation

Morfar i Järnbärarland, Lars Åhsgren/Fride Ek, dokumentär

En eftermiddag i Auckland, Håkan Norberg, dokumentär

Dålig mor, Bettan Edberg, kortfilm

Frida Stéenhoff – Sveriges första feminist, Björn Berge, dokumentär

The Pianist, Mark Ambervil, kortfilm

Ice Concerto, Fredrik Högberg, kortfilm

Sista tangon i Kalix, Sanna Broberg, kortfilm

American Burger, Bonita Drake/Johan Bromander, långfilm

Släppa taget, Johanna Dahlgren, kortfilm

2013

Hot Nasty Teen, Jens Assur, novellfilm

Uppvaktningen, Jonathan Norberg, kortfilm

Mannaminne, Solveig Nordlund, dokumentär

6/1, Sebastian Folcker, kortfilm

Flocken, Beata Gårdeler, långfilm

Skifte, Daniel Burman, kortfilm

Bita ihop, Sophia Josephson, kortfilm

Någonting annat, Johanna Dahlgren, kortfilm

Utsikten från mitt fönster, Solveig Nordlund, dokumentär

Meet Pamela, Steve Parillo, långfilm

Finns fel, Jonatan Brynielsson, kortfilm

Solvattnet, Joakim Sandström, kortfilm

2014

Champion, Måns Berthas, kortfilm

Från Haverö till Osaka, Måns Berthas/Torbjörn Bergkvist, dokumentär

Jag har alltid haft en livlig fantasi, Sara Wikström/Louise Åslund, dokumentär

Close, Jon Lindroth, konstfilm

Pimplare från Syrien, Gunnar Hall Jensen, dokumentär

Hör mina ord raka, hårda, Gunnar Hall Jensen, dokumentär

Parkvakten i Sarek, Dag Jonzon/Joakim Sandström, dokumentär

Oswalds återvinning, Amanda Edlund mask/attribut, kortfilm

Mitt andra land, Solveig Nordlund, dokumentär

Francis, Ahmed Abdullahi, novellfilm

2015

Den goda kossan – när rött kött blir rätt kött, Dorte Skulason, dokumentär

Bitchboy, Måns Berthas, kortfilm

En indisk handelsresande i Norrland, Gunnar Hall Jensen, dokumentär

Uppvaktningen, Jonathan Norberg, kortfilm

Variabeln, Joakim Sandström, kortfilm

Tattoo-Andy, Stefan Frankel, dokumentär

Underverket, Jonatan Brynielsson, kortfilm

Amira, Caroline Lindsten, kortfilm

2016

Republiken Herrskog, Hamed Alizadeh, dokumentär

Andas, Madelene Lindberg, konstfilm

Flyktfåglar, Stefan Frankel, dokumentär

Kjell Lönnå – ett liv i körsång, Jörgen Bodesand, dokumentär