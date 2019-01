Lista: Laleh på Skule och Mia på Fjällräven – här är nöjeshändelserna du inte vill missa under 2019

Januari:

3 januari: Jannez & Blender, Ramvik Folkets Hus, Ramvik

11 januari: José González på Söråkers Folkets Hus, Timrå

5 januari: Nylands Järn på Mats o Karin Musik och Möten, Älandsbro, Härnösand

5, 12, 13, 19, 20, 26, 27 och 31 januari: Nyårsrevyn – nått slags eftersnack, Sundsvalls Stadsrevy, Konsertteatern, Sundsvall

26 januari: Det Stora Hela - Jordskred, releasefest, Sveateatern, Sundsvall

Februari:

2 och 3 februari: Nyårsrevyn – nått slags eftersnack, Sundsvalls Stadsrevy, Konsertteatern, Sundsvall

7 februari: Charlotte Perelli – Flickan från Småland, Tonhallen, Sundsvall

16 februari: Far and Away, Nordiska kammarorkestern hyllar science fiction och fantasy, Tonhallen, Sundsvall

16 februari: Q.bar live - Larsa Eriksson, Q.bar, Quality Hotel Sundsvall

17 februari: Extraföreställningar: Pernilla Wahlgren – Kort, glad och tacksam, Tonhallen, Sundsvall

22 februari: Anna Von Hausswolff + support, Pipeline, Sundsvall.

22 februari: Brolle – Elvis, Cash, The Killer & Me, Fjällräven Center, Örnsköldsvik

22 februari: Baskery, Sliperiet, Musikhuset, Örnsköldsvik

27 februari: Aldrig ensam – En show som räddar liv, med Charlie Eriksson & Kristofer Greczula, Tonhallen, Sundsvall

Mars:

1 mars: Tomas Andersson Wij, Folkan teater, Örnsköldsvik

2 mars: Stor, Aveny, Sundsvall

2 mars: Elvis in Memory med bland andra Henrik Åberg och Ronnie Sahlén, Ramviks Folkets Hus, Ramvik

9 mars: Lola - med Tommy Körberg, Tonhallen, Sundsvall

14 mars: Tommy Nilsson - Allt som jag känner, Själevads kyrka, Örnsköldsvik

15 mars: General Knas, Pipeline, Sundsvall

17 mars: Labero Inflame – med Joe Labero, Sporthallen, Sundsvall

21–23 mars: Sundsvalls gitarrfestival med bland andra Eva Beneke (tyskland), Antonia Jímenez Flamenco Ensemble, Sundsvalls teater, Sundsvall

22 mars: Emil Jensen - en gemensam galning, Tonhallen, Sundsvall

22 mars: På dejt med – Jessica Andersson, Nolan, Örnsköldsvik

23 mars: På dejt med – Jessica Andersson, Tonhallen, Sundsvall

23 mars: Expedition Babben, Ramvik Folketshus, Ramvik, Härnösand

23 mars: Thomas Dileva, Nolaskolan, Örnsköldsvik

24 mars: Ta det som en man – en föreställning av och med Hampus Nessvold, regisseras av Mia Skäringer, Sundsvalls Teater, Sundsvall

25 mars: Henrik Fexeus – Lås upp din sociala superkraft, Tonhallen, Sundsvall

29 mars: 1974 Tribute to ABBA, Tonhallen, Sundsvall

April:

4 april: Seinabo Sey, Tonhallen, Sundsvall

4 april: Radikal Optimist - Anders Jansson, Folkan teater, Örnsköldsvik

5 april: Årets Mama – med Emma Knyckare, Härnösands teater

6 april: Queenie Forever – 100 % live, no track, 100 % Queen, Tonhallen, Sundsvall

10 april: Nationalteaterns Rockorkester, Tonhallen, Sundsvall

26 april: B.B. & The Blues Shacks at Jazzklubben, E-street Sundsvall

26 april: B.B. & The Blues Shacks at Blueskällarn, Örnsköldsvik

Maj:

19 maj: Nationalparken med Sara Parkman och Samantha Ohlander, EQ House, Skönsberg, Sundsvall

Juni:

7 juni: Solala - köket på turné, Tonhallen, Sundsvall

29 juni: Sommarmusik i Galtström med bland annat Thomas DiLeva, fler namn tillkommer, Galtström, Njurunda, Sundsvall

30 juni: Testament + support, Club Deströyer, Sundsvall

Juli:

3-6 juli: Thaifestivalen, Ungdomsfältet i hamnet, Sundsvall

5-6 juli: Sensommar, med Martin Garrix, fler artister tillkommer. Idrottsparken, Sundsvall

19-21 juli: Härnösands stadsfest, med Timbuktu, fler artister tillkommer. Härnösand.

27 juli: Laleh, Skule Naturscen

Augusti:

1-3 augusti: Urkult – 25:e upplagan, Näsåker, Sollefteå

2 augusti: Diggiloo, Skule Naturscen, Docksta, Kramfors

September:

28 september: Från Broadway till Duvemåla, Tonhallen, Sundsvall

Oktober:

26 oktober: Mia Skäringer – NMFTG, Fjällräven Center, Örnsköldsvik

November:

2 november: Peter, Bruno & Matilda - (nästan) unplugged, Tonhallen, Sundsvall

7 november: Jag, Pappa? med Kodjo Akolor, Tonhallen, Sundsvall

15 november: A Tribute to Dire Straits – Brothers in arms tour, Tonhallen, Sundsvall