Mörkret bjuder in till mycket tv-tittande – vad ser du helst på?

Susanne Johansson, 39 år, städare, Sörberge:

– Jag tittar nästan inte på tv, men om jag gör det så blir det komediserier.

Kevin Raksathoy, 16 år, studerande, Sundsvall:

– Det blir mest film. Jag gillar filmerna i serien The Fast and the Furious.

Suppachai Raksathoy, 47 år, undersköterska, Sundsvall:

– Nyheterna, för att hänga med om vad som händer i världen.

Sara Ålund, 29 år, lokalvårdare, Söråker:

– Mest kriminalserier. Springfloden på SVT är en favorit, synd att den är slut.

Marie Valentin, 49 år, elevassistent, Fagervik:

– Jag gillar att titta på hockey. Just nu följer jag junior-VM och Timrås matcher.