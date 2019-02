Tappa tänder, möta utomjordingar, vilja bestämma - vårens barnkultur i Sundsvall tar de smås perspektiv

TV: Se ett dansprov ur Teater Västernorrlands "Pelle Svanslös":

Några gånger till spelar Teater Västernorrland Pelle Svanslös. En annan återvändare från hösten är Sundsvallsfödde David Mjönes i "Har du hört att Rosie har bitit i gräset?"

– De som såg den i december älskade den. Döden tänker vi alla på, men här tas den på humoristiskt allvar, säger kultursekreterare Håkan Nordman.

Att tappa tänder är ett trauma för barn, fyllt av längtan, hopp och avundsjuka, och det har nu blivit pjäs (8-10/2). Och samma äng som blomsterbarnet älskar kan en byråkrat vilja bygga hus på ("Om igen" 15-17/2).

– Det är bara barnteatern som på 35 minuter kan avhandla årstiderna, vattnets och sopornas kretslopp, fotosyntesen och ekosystemet, säger Håkan Nordman.

I "Musen och äpplet" försöker de andra djuren tvinga ner det smaskiga äpplet från grenen, men Mus sitter bara och väntar. Kampen mellan stor och liten i vardagen, eller kampen mellan "vill" och "måste" är välbekant för alla föräldrar. De kan känna igen sig i "Varför? Därför. Annars..."

I konserten "Far and away" lotsar Orwar Säfström och Nordiska Kammarorkestern publiken genom datorspelsmusiken. Även folkmusikgrupperna Symbio och Alberg, Ek & Roswall ger barnkonserter.

Norrdans ger två föreställningar. I "Lilla magellanska molnet" åker man runt i ett alternativt fantasiuniversum, "Märgben" kretsar kring samisk kultur.

– Märgen är för koreografen Simone Grötte det innersta i oss, vår sanna identitet, säger Maria Grönfeldt Thörnberg från Scenkonst Västernorrland.

Vårens filmfestival är i år utökad med korta barnfilmer från hela världen, som visas många gånger under filmdagarna 13-15/3. Nycirkus blir det i "Tråkmånsafton", en dag med egna traditioner men som inte verkar tråkig alls. "Don Quijote" spelas på arabiska och clownföreställningen "Hunden" handlar om att mötas över gränser.

– Alla förstår clownens språk, vilket man än talar, säger Håkan Nordman.

När riksdagen antog M- och KD-budgeten fösvann alla statliga pengar till gratis sportlovskul – särskilt viktiga för dem som inte själva har råd. Nu räddade dock Sundsvalls kommun "Bokronden", en föreställning som utforskar bibliotek med publiken.

Förlusten av lovpengarna gör att Teater Västernorrland inte kan ge så många teaterskapardagar som tänkt. På påsklovet blir det i alla två halvdagar där unga får se och spela teater med proffsen.

– Det är så barnfientligt att ta bort lovpengarna, som verkligen betytt mycket för barn landet över, säger Håkan Nordman.

Vissa föreställningar dubbleras i Matfors, Stöde, Alnön, Indal, Kvissleby eller Ljustadalen. Katalogen finns att hämta bland annat på Kulturmagasinet och via Kulturmagasinets hemsida.

Läs mer: David Mjönes spelar teater hemma i Sundsvall