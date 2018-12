Tårtmiss och dejting i tv – här är västernorrlännigarna som synts i rutan under året

Matilda Åhlund – Det stora tårtslaget

Matilda Åhlund, 28 år, från Norrtannflo som ligger mellan Resele och Näsåker ställde upp i "Det stora tårtslaget". Tidigt in i tävlingen kom en utmaning som handlade om att välja ett land och skapa en tårta baserat på det landet. Hon gjorde inte lätt för sig utan valde Norge som tema och en tanke av att göra ett berg. Hon fick trubbel på vägen, vilket slutade i att det var hon som fick lämna tävlingen. – Det fick bära eller brista, och tyvärr brast det, sa hon då.

Mariel Estrella – Are you the one

20 singlar från hela Sverige valdes ut till "Are you the one - Sverige". Varav Mariel Estrella, 23 år från Härnösand var en av dem. Programmet går ut på att deltagarna får testa det som majoriteten av dagens moderna singlar letar efter i appar och på dejt – skulle jag märka om min perfekta partner stod precis framför mig? En av deltagarna är Mariel Estrella, 23 år, från Härnösand.

Peter "Foppa" Forsberg i Mästarnas Mästare

Tillsammans med ishockeyspelaren Maria Rooth och bandyspelaren Pelle Fosshaug bildade Peter Forsberg Skridskolaget i Mästarnas Mästare 2018. Säsongen då tidigare deltagare fick komma tillbaka för en andra chans – för Foppas del räckte det nästan hela vägen. Det var när de mötte bollaget i finalen som de fick problem och hamnade efter redan i de första utmaningarna. Så pass att när bollaget bestående av Jesper Blomqvist, Kennet Andersson och Magnus Wislander gick i mål hade inte Foppas lag kommit till det sista momentet än. Utan fick besvikna inse att det blev en andraplats.

Örnsköldsviks Arbetsförmedling i SVT

I april tidigare i år hade SVT:s programserie "Sveriges bästa arbetsförmedling" premiär. Ett av kontoren som visades upp var Örnsköldsviks Arbetsförmedling. Där fick vi följa Maria Burholm och Per Renström i deras vardag.

– Vi vill visa vår verksamhet och vår verklighet, sa Per Renström på Ö-viks arbetsförmedling i samband med premiären.

Lily Larsson – Sveriges yngsta mästerkock

Lily Larsson som föddes i Sollefteå men bor i Ås i Jämtland. Hon blev en av de utvalda barnen att tävla i Sveriges yngsta mästerkock och genom hela säsongen briljerade hon. Så pass att det tillslut var hon som tog hem titeln "Sveriges yngsta mästerkock".

Bayan Ayyad och Michael Willysson – Biggest loser

Facebook-kompisarna Bayan Ayyad, 22, och Michael Willysson, 39, från Timrå var två av deltagarna i årets upplaga av Biggest loser som kommer gå på TV4 i vår. I programmet kommer de två Timråborna att tävla ihop, då programmet fått ett nytt koncept – då man i år tävlar i par.

Linnéa Liljedahl – Kockarnas kamp

Hon kom in i tävlingen som en frisk fläkt och representerade Örnsköldsvik i årets säsong av Kockarnas kamp i TV4. Med en otrolig noggrannhet och stark smaksäkerhet lyckades hon tävling efter tävling hålla sig kvar hela vägen till final. Där fick hon möta Thomas Sjögren och efter en jämn final slutade hon med en silvermedalj.

Stefan Holmgren – Frusna vägar

Stefan Holmgren, bilbärgare i Örnsköldsvik, börjar bli van att vara med i tv. När andra säsongen av realityserien "Frusna vägar" sänds är han åter med i programmet.

– Det är bara roligt att vara med men det känns lite konstigt att se sig själv på tv, man är som en pajas, skrattar Stefan.

Caroline Karlsson – Bonde söker fru

Caroline Karlsson från Härnösand var en av tjejerna som sökte in till Bonde söker fru i år, i hopp om att hitta kärleken i hönsbonden Erik Nilsson. Hon blev utvald som en av fyra tjejer att flytta in på gården i Hörby i Skåne för dejting. Men redan vid första valet stod det klart att Caroline Karlsson skulle få lämna.

Maya Westin – Hela Sverige bakar

Det blev en kort men intensiv tid i Hela Sverige bakar för Maya Westin från Kroksta – trodde man då hon fick lämna tävlingen efter programmets andra avsnitt. Men i mitten av säsongen fick tidigare deltagare en ny chans och den som tog vara på den bäst var just Maya som nu tog sig tillbaka in i tävlingen. Trots denna andra chans fick hon lämna tävlingen igen strax efter tårtkonst och den franska kakan Saint-Honoré.