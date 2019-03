Välkommen Annina Rabe, ny medarbetare på kulturen – ”Bra litteratur måste säga något som är allmängiltigt”

Vad gör en bra litterär text? Finns det något som måste vara med?

– Det finns många faktorer, men jag är en sådan läsare som tycker att det måste vara språkligt intressant. Det måste finnas något slags musik i språket. Det finns läsare som går igång på en bra story och kan ha överseende med att språket är platt, men jag har svårt med det. Sedan tycker jag att bra litteratur måste säga något som är allmängiltigt. Det behöver inte alltid vara jättestora sanningar, men det måste beröra även ovanför det rent personliga ödet.

Minns du den första skönlitterära upplevelsen som slukade dig?

– Min mamma läste Tove Janssons ”Vem ska trösta knyttet” och ”Hur gick det sen” för mig när jag var väldigt liten och de gjorde stort intryck. Också för att de var rätt läskiga, på ett härligt sätt. Jag var väldigt rädd för Gafsan.

Hur tycker du att svensk skönlitteratur mår just nu?

– Den mår ok, men den har mått bättre. Just nu är den yngre prosan och lyriken väldigt samhällsorienterad och det är begripligt som världen ser ut idag, men jag kan ibland önska mig mer variation och kanske lite mer lekfullhet. Litteratur som vågar vara ”bara” litteratur. Det är väldigt mycket dystopiska katastrofskildringar i omlopp just nu.

Vilken läsare är du? En bok i taget eller många på samma gång?

– Jag läser alltid en massa böcker på samma gång! Jag har enorma boktorn vid sängen och läsfåtöljen till min sambos förtret.

Vilken klassiker tycker du är mest överskattad?

– Oj vad svårt… tja, en del av Shakespeares komedier är ju faktiskt rätt tråkiga. Sen finns det vissa klassiker som är stora upplevelser när man är i en viss ålder, men kanske inte bör läsas om senare i livet. Som t ex Herman Hesses ”Stäppvargen” eller ”Siddharta” som jag läste i tonåren.

Någon utgivning på senare år som har möjlighet att bli är en framtida klassiker?

– Det är omöjligt att säga på förhand vad som blir en klassiker. Men jag tror att till exempel Steve Sem-Sandberg och Sara Stridsberg kommer att läsas även om hundra år. Och jag hoppas att Kristina Sandbergs Maj-trilogi, som berättar en sådan viktig del av svensk historia, blir en framtida klassiker.

Läs mer: Annina Rabe om Tom Malmquists nya roman.