Jonas Moström fördjupar sig i snö och polisarbete i sin nya deckare

Med honom finns hans radarpartner i hjärta och jobb, Nathalie Svensson, och de övriga i Rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp. I två hyrbilar ger de sig in i det isolerade rum av mörker och snö som en glesbygdsby i -30 C utgör, för att gräva fram dess hemligheter.

Här ställer han sina karaktärer på vänt, trycker ner pausknappen i deras utveckling och lägger allt fokus på polisarbetet.

Det är Bräckebördige Jonas Moströms 13:e bok och den femte i serien om Nathalie, där Johan från Sundsvallsserien rätt snart blev den andra huvudkaraktären (och där även hans gamle läkarkompis Erik Jensen gästspelar). Jonas Moströms deckare brukar vara människornas och miljöernas mer än intrigens och brutalitetens. Så även denna - fast på ett annat sätt.

Här ställer han sina karaktärer på vänt, trycker ner pausknappen i deras utveckling och lägger allt fokus på polisarbetet; på förhör, insatser och pusselbitar som fiskas fram, vrids på, spekuleras kring. Nathalie och Johan rör sig som ett par, men känslorna dem emellan ligger bara och gror i tankarna. Den person som tar det största klivet framåt är Tim - som gjorde entré som vanemässig faktamaskin men här gör sig oumbärlig som internettrollkarl, en som kan rota fram vilken information som helst. En ny sorts polis som kommer att bli allt viktigare i en tid då vi alltmer lever våra liv och lämnar våra spår på nätet.

Trots jobb, jobb, jobb och ett rätt kompakt fall hålls spänningen uppe. Till exempel genom att misstänkta ljuger och poliser ljuger - och läsaren vet om det. Genom att många mänskliga konfliktområden och svagheter berörs: flyktingar, bylojaliteten på gott och ont, nätmobbning, självtillräcklighet, fåfänga. Slutet i skogen är suggestivt; här kryper mörkret och kylan in i läsaren medan det i övrigt mest alstrar en bubbla (men nog borde det vara mer krångel med bilarna när det är under -30 C och ingen pratar om motorvärmare?). Och visst känns det som om jag snuvats på något när jag själv inte får vara med vid efterspelet utan bara får det till livs via Nathalies minnen.

Detta är inte den av Jonas Moströms böcker som jag flitigast kommer att läsa om; andra har större lyskraft för mig. Icke desto mindre stadfäster han att han är en erfaren författare. I hur lätt dialogen flyter. Hur ledigt arbetet beskrivs och pusslet läggs. Hur avspänt personerna tecknas. Och hur grepp som till exempel återblickar gestaltar en persons liv i stället för att återge det. Det är sådant som skiljer en skribent från en berättare, och sådana vill man fortsätta läsa.

Litteratur

Jonas Moström: Skuggorna ruva

Lind & Co