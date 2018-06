Tjejen från Kenya debuterar som poet i Sundsvall – drömmer om att bli motivationstalare

"Beyond certain breeze/ serene splendour/ sings to thee that chooses/ chooses to listen/An answer after a listen/ opens a part of you/ that has always been".

Läs mer: Dragons- och teaterchefen skriver Sundsvallshistoria

Man ska inte översätta en dikt, men den här talar om att självvald ensamhet kan ge inre balans till andra stunder av social samvaro.

Leah Gitome är född i Kenya och kom till Sverige för fyra år sedan. I Kenya studerade hon journalistik och arbetade bland annat som radiopresentatör. Men chanserna är större i Sverige att skaffa kunskaper som hon senare kan använda till nytta för sitt hemland, resonerar hon.

– Dikterna handlar om mina livserfarenheter. Om kärlek, familjeliv, krig och korruption; om självkänsla och besvikelser, säger hon.

Sova kan jag göra i graven.

Boken heter "I in every you" och tanken är förstås att den som följer hennes tankar ska få inspiration att hantera sitt eget liv. Förläggaren Svenåke Boström, som annars nischat sig på utgivning av lokalhistoria från Sundsvall, ger nu ut diktboken som sin första bok på engelska.

– Jag fastnade för hennes språk, uttryckssätt och personliga ton som talar både om svårigheter och hopp, säger han.

Läs mer: Lokalhistoriska förlaget till salu

Leah Gitome arbetar just nu som personlig assistent och rycker in på ett par andra jobb också när det behövs.

– Sova kan jag göra i graven, säger hon skämtsamt.

Hennes mål är att skriva mer, och hon drömmer om att verka som "motivationstalare"; inspirera människor och ge dem energi att leva meningsfulla liv. Att presentera boken på Akademibokhandeln Vängåvans litteraturscen den 6 juni var kanske det första steget, hoppas hon.