De vill få en staty av feministen Frida Stéenhoff till Sundsvall genom crowdfunding

Läs mer: 12 föreningar vill se Stéenhoffstaty utanför teatern

Hon var läkarfru och kom till Sundsvall för att leva societetsliv.

Hon fann en stad där många kvinnor levde i misär och blev deras hjälpare. Men hon ville något mer än att bistå enskilda kvinnor som led under fattigdom, sjukdom och prostitution. Hon ville förändra samhället.

Därför höll hon sina föredrag och skrev dramer, debattskrifter och tidningsartiklar, där hon pläderade för kvinnlig rösträtt, fri kärlek, barnbegränsning, barnbidrag och sexuell jämlikhet.

Läs mer: Sundsvall har fått en egen kvinnokarta

2016 lämnade Kvinnouniversitetet in ett förslag till Sundsvalls kommun om en staty av Frida Stéenhoff, som nu upplever en renässans och allt oftare nämns också i riksdebatten när man talar tidig jämställdhetskamp och feminism. Den rätta platsen vore utanför Sundsvalls teater, där hennes debutpjäs Lejonets unge väckte rabalder 1897.

– Hon arbetade i Sundsvall och inspirerades av Sundsvall, säger Barbro Björk, tidigare konstintendent och en av initiativtagarna till statyn.

Crowdfunding är ganska nytt här i stan.

För att knuffa på den kommunala processen ska nu en grundplåt till statyn samlas in via crowdfunding, gräsrotsfinansiering. Inom kort läggs en film om Frida Stéenhoff ut på internet, på sajten www.crowdculture.se, som presenterar kulturprojekt som söker finanshjälp. Via sajten kan tittarna donera en slant.

Filmen är tre minuter lång och gjord av Ung Film. Den ligger kvar på sajten till den 30 september, över Stenstadsdagarna. Målet är att få in 70 000 kronor. I idén om crowdfunding får också givarna något tillbaka: dikter och bilder av Frida Stéenhoff, en kopia av filmen eller en stadsvandring, beroende på hur mycket de skänker.

– Crowdfunding är ganska nytt här i stan. Vi hoppas att det här ska ge Frida en ännu starkare position, säger Karin Danielsson, som skött det digitala kring filmen.

– I den bästa av världar skulle statyn kunna invigas 2021, vid 100-årsjubiléet av den kvinnliga rösträtten, säger Barbro Björk.