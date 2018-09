Det vill S och M med kulturpolitiken i Sundsvall: "Får människor att växa och gör dem starkare"

De två klassiska huvudmotståndarna i svensk politik, S och M, må ha väldiga debatter i rikspolitiken. Men i kulturfrågor på kommunnivå kan de mycket väl vara ganska överens.

Varken Patrik Gustavsson, gruppledare iför Moderaterna i Kultur- och fritidsnämnden, eller Åsa Ulander, socialdemokratisk ordförande i samma nämnd, tvekade över att värna Scenkonst Västernorrland när frågan ställdes i ST:s serie #kandulova. Det var bara SD som ville lägga ner.

– Först skulle de anställa undersköterskor i stället, sedan ta bort parkeringsavgifter. Det är som om de pengarna skulle räcka till allt, kommenterar Patrik Gustavsson och påminner om att ju mer regionen satsar på kultur, desto mer pengar lägger också staten till.

Att sända föreställningar över nätet kan sänka trösklarna.

– Åsa och jag är helt överens om att Scenkonst Västernorrland ska finnas kvar. Men jag är till exempel för ny teknik när de gäller hur de ska arbeta. Den redan intresserade publiken hittar alltid dit, men för andra kan det vara ett för stort steg att köpa biljett och gå iväg. Att sända föreställningar över nätet kan sänka trösklarna, säger han.

Åsa Ulander påminner om att regeringen just nu undersöker möjligheterna juridiskt - än finns nämligen en konflikt med upphovsrättslagen. Där är de inte oense. Lite mer skillnad är det i synen på föreningar, föreningsbidrag och -lokaler.

– Vi vill satsa 7,5 miljoner extra på föreningsbidragen och ni en halv miljon. Vi tycker också att det är viktigt att erbjuda funktionella lokaler och subventionerar hyrorna för 60 miljoner per år. Det är mycket pengar, säger Åsa Ulander.

– Och vi vill att föreningar hellre än att hyra ska ta hand om egna lokaler och sköta dem. Vi tror att föreningarna växer genom ansvar, säger Patrik Gustavsson.

Medan Åsa Ulander vill utveckla biblioteken till att än mer bli lokala kulturcentrum, där folk kan låna böcker men också samlas för demokratiska samtal, är Patrik Gustavsson nyfiken på vad ännu ett mobilt bibliotek som Mobibblan kan göra. Här kan man även samarbeta med andra kommuner, tror han.

För upprustning av Kulturmagasinet finns redan pengar avsatta. Och numera kräver en ny lag att en kommun som har ett museum tar hand om samlingarna på ett bra sätt. Här finns stora brister i Sundsvall och blocken är överens om att de måste åtgärdas.

En konsthall som drivs kommunalt blir jättesvårt. Men vi är alltid öppna för dialog och stänger aldrig dörren för ett bra förslag.

– Vi undersöker möjligheten att bygga ett nytt arkiv och att göra det offentligt, så att människor kan gå in där och titta på saker. Där kan man också samarbeta med andra kommuner, säger Åsa Ulander.

– Och Kulturmagasinet måste utvecklas för att fortsätta vara spännande. Till exempel är Norra bergets levande miljöer, med människor i tidstypiska kläder, väldigt omtyckta, säger Patrik Gustavsson.

Enligt en lokalbehovsplan som kultur- och fritidsnämnden antagit ska ett nytt konserthus utredas, eftersom Tonhallen har stora brister. Åsa Ulander och Patrik Gustavsson är överens om att på sikt måste ett nytt konsert- eller kulturhus komma till, men inte inom den närmaste tiden.

Inom bildkonsten tar Sundsvall mycket stryk av städer som Gävle och Umeå, som båda har ändamålsenliga konsthallar. Men i Sundsvall ter sig en renodlad konsthall avlägsen - om inte ett väldigt förmånligt samarbetserbjudande dyker upp.

– Klart att vi skulle vilja ha pengar till det. Men det finns fler önskemål än resurser, säger Patrik Gustavsson.

– En konsthall som drivs kommunalt blir jättesvårt. Men vi är alltid öppna för dialog och stänger aldrig dörren för ett bra förslag, säger Åsa Ulander.

Kultur är samhällskittet, den skapar gemenskap. Men den ger oss också perspektiv och utmanar oss.

På konstsidan har man dock enats om att de pengar som avsätts via enprocentsregeln (regeln att en procent av byggkostnaderna vid ny-, om- och tillbyggnad ska läggas på konstnärlig gestaltning) ska läggas i en gemensam pott för konstnärlig utsmyckning. Det är inte säkert att just området kring nybygget behöver utsmyckas, menar de; bristen på konst kan vara större någon annanstans. Kulturskolan lyder inte under deras nämnd, men allmänt tycker båda att den ska fortsätta vara avgiftsfri.

– Sedan kan man diskutera exempelvis köerna till populära ämnen, eller hur man tar hand om elever med extra talang, säger Patrik Gustavsson.

På frågan vilken kulturfråga de först skulle driva om deras parti får makten i Sundsvall efter valet tänker de lite olika.

– Få fram underlag för att fortsätta utveckla Kulturmagasinet och få till magasinslokaler till museet, säger Åsa Ulander.

– Titta på vad som är lagstadgat och som vi måste göra oavsett vad vi vill. Men också utveckla Mobibblan och söka samarbete med andra kommuner, säger Patrik Gustavsson.

Men om de fick 100 miljoner kronor på ett bräde för att göra något kulturellt bra i Sundsvall?

– Då skulle jag jobba för att få till ett konserthus, säger Åsa Ulander.

– Och jag skulle bygga ut Kulturmagasinet; kanske med en konsertdel också, säger Patrik Gustavsson.

Kultur är det som gör livet värt att leva.

Och de är väldigt överens kring vad kultur är för dem.

– Kultur är samhällskittet, den skapar gemenskap. Men den ger oss också perspektiv och utmanar oss. Kultur ska inte vara en megafon, snarare saltet i såret, säger Patrik Gustavsson.

– Kultur är det som gör livet värt att leva. Den får människor att växa och gör dem starkare, ökar förståelsen och gör oss ödmjuka. Men den ska också klä av politikerna och ju mer den lyckas, desto mer har vi misslyckats, säger Åsa Ulander.