Här är Sundsvallskvinnorna som gått till historien – tas upp i nytt kvinnobiografiskt lexikon

Läs mer: De vill resa en staty över Frida Stéenhoff genom crowdfunding

Idén till Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon (förkortat SKBL) har funnits sedan 70-talet. Men först nu har det funnits pengar att realisera tanken - vid Göteborgs universitets humanistiska institution.

– Där fanns en professor i kvinnohistoria, Gunhild Kyle, och där har länge funnits en tydlig profil i frågan, säger Barbro Björk, tidigare konstintendent vid Sundsvall museum som själv har bidragit med texter till lexikonet.

Läs mer: Sundsvall har fått en egen kvinnokarta

Barbro Björk var också en av dem som tog fram Sundsvalls kvinnokarta, med berättelser om historiska kvinnor i Sundsvall och markering av platser i stan som kan kopplas till dem.

Att Göteborgs universitet också rymmer Frida Stéenhoff-arkivet är förstås av intresse för Sundsvall; denna debattör, författare och feminist firas alltmer i både Sundsvall och riket. Hon finns förstås i SKBL, liksom fler än tusen andra svenska kvinnor som på olika sätt bidragit till samhällets utformning.

Disa Västberg var med i alla tunga utredningar på 1930-talet, och en ivrig folkrörelseledare och föredragshållare.

Men många är ganska okända i dag. Bland Sundsvallsnamnen finns till exempel Elsa Stenudd, lärare och rektor vid flickskolan, Siri Rathsman, journalist och konstnär, och Disa Västberg, riksdagsledamot för socialdemokraterna.

– Hon var med i alla tunga utredningar på 1930-talet, och en ivrig folkrörelseledare och föredragshållare som gick till fots hur långt som helst när hon blev ombedd att komma och hålla föredrag, säger Barbro Björk.

– Det är också kul att Ruth Halldén kom med. Hon skrev först skönlitterärt och sedan var hon litteraturkritiker på bland annat Dagens Nyheter. Hon var en rolig kritiker, inte så politiskt korrekt utan personlig.

I nuläget listar lexikonet 17 namn med Sundsvall som födelse-, döds-, bostads-, verksamhets- eller utbildningsort samt ett från Skön – Lizzie Alandh, född i Skönsberg och revysångerska med bland andra Povel Ramel och Hasseåtage. Men ofta är det inte självklart vilken ort en person ska sorteras in under, och därför kan det dyka upp kvinnor med Sundsvallskoppling även under andra orter och vice versa. Till exempel sorteras författaren Alfhild Agrell in under Sundsvall fast hon brukar räknas som Härnösandsbo.

– Hon var gift i Sundsvall. Men hon skrev inget här, säger Barbro Björk.

En avflyttad som i alla fall står kvar som Sundsvallsbo är konstnären Sofia Gisberg, som bland annat ritade fontänen i Vängåvan.

– Hon flyttade till Stockholm och jobbade som litograf och blev så småningom rektor för tekniska skolan på Konstfack. Att man flyttade till Stockholm var väldigt tydligt förr också, säger Barbro Björk.

Endast avlidna kvinnor bereds plats, men än saknas många som man väntar sig ska finnas där. Varken kompositören Kai Gullmar eller operasångerskan Hjördis Schymberg finns med bland Sundsvallskvinnorna i SKBL, och Barbro Björk saknar också författaren Maria Rick-Müller.

– Hon har skrivit mycket om Sundsvall, bland annat i STF:s årsskrifter. Men hon var också en ansedd skönlitterär författare som skrev bra, säger hon.

Som tur är finns ett formulär på lexikonets hemsida där man kan önska ytterligare namn - och redaktörsgruppen realiserar dem i takt med att de får råd.

– Det är jätteroligt att det blivit av. Kvinnohistoria ligger i tiden nu. Bland annat öppnar Stockholm ett kvinnohistoriskt museum, säger Barbro Björk.

Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon finns på sajten https://skbl.se

De här historiska kvinnorna representerar Sundsvall och Skön i Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon:

Alfhild Agrell (1849–1923), författare och dramatiker som fått en renässans i vår tid

Ingrid Andersson (1918–1994), författare, skrev framför allt om norra Sveriges landsbygd

Maja Braathen (1896–1973), konstnär, uppväxt i träpatronsfamiljen på Hovid på Alnön

Sofia Gisberg (1854–1926), konstnär, designer och föreståndare för Tekniska skolan på Konstfack

Ruth Halldén (1927–2014), journalist, litteraturkritiker, författare

Sigrid Hjertén (1885–1948), konstnär, räknas i dag till en av de främsta modernistiska pionjärerna

Gun Jacobson (1930–1996), lärare, fackligt aktiv och författare med stor betydelse för den moderna ungdomsromanen

Siri Rathsman (1895–1974), konstnär, grafiker men även journalist och Pariskorrespondent

Barbro Sprinchorn (1929–1973), framgångsrik textilkonstnär

Frida Stéenhoff (1865–1945), feminist, människorättskämpe, dramatiker och debattör

Elsa Stenudd (1895–1974), lärare och skolledare

Alma Sundquist (1872–1940), läkare, sexualupplysare, rösträttskämpe

Ruth Svensson (1890–1971), läkare, psykiater, forskare inom parasitologi

Gunhild Tegen (1889–1970), författare, översättare, fredsaktivist

Disa Västberg (1891–1966), riksdagsledamot, ordförande för Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund

Tora Sandström (1866–1949, Sundsvall enbart utbildningsort), psykoterateup, psykoanalytiker

Willy Maria Lundberg (1909–2004, Sundsvall enbart verksamhetsort), journalist, konsumentupplysare

Lizzie Alandh (1930-2008, Skön) - skådespelare och revyartist som arbetade tillsammans med bland andra Hasseåtage, Povel, Ramel och Beppe Wolgers