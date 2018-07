Så var mytomspunne Sundsvallsorginalet Marabou – levnadsteckningen finns i författaren Anders Öhrns nya bok

Anders Öhrn skriver: "Om det i fjärilshåven i jakten på ett äkta original krävs mytbildning kring rikedom, alkoholism, odör, sedeslöshet, brötigt beteende, förvirring, fyllecell, tandlöshet, exhibitionism, smuts, fängelse, värsta skägget, mentalsjukdom och oberäknelighet, så finns det många unika personligheter i Sundsvall att både kategorisera och välja mellan: Dunder-Jack, Gubben i hörnet, Den vandrande juden, Reserv-Jesus, Hyllis, Kvasthulda, Caramba, Kroken, Törnrosa, Raskenstam, Cykel-Erik, Klacken, Donata, Tok-Holger, Lång-Ivar, Finnback, Huljens ros, Skärsliparen, Lilla Sundsvall, Radio-Åke, Storfot, 007, Tuppen, Cassius Clay, 4 sekunder, Röd-Lotta, Logopeden, Steppen, Vita mannen, Gubben Blenda, Vedbom, Gitarr-Pelle, Gershwin, Elvir, Tok-Kerstin, Kacklan och kanske också de säregna och fruktade snutarna Findus, Save och Kulöga ... Men här bara en liten färgstark bukett av vildblommor som inledning."

En av dem som Anders Öhrn har skrivit en levnadsteckning över är Sundsvallsprofilen Marabou, som dog 1987. Här följer början av kapitlet om Karl Gustaf Hallin som han egentligen hette:"Men samtliga nämnda karaktärsvittnen står i skuggan av den store ikonen bland utmärkande personligheter i Sundsvall. Karl Gustaf Halldin var den person som satte standarden för ett Sundsvallsoriginal som the one and only Marabou!

Storken kom med Karl Gustaf till Skönsberg 1916, som son till åkare Karl Johan Halldin, född 1877 och modern Johanna Höglund, född 1876. Hemmet från 1923, var ett numera rivet torp nära Igeltjärn, Granloholm, i långskuggan av nuvarande Länssjukhuset. Familjen Halldin med fyra barn försörjde sig på jordbruk samt en mindre åkerirörelse. Letar man riktigt noga så finner man rester av husgrunden kvar under kraftledningarna, 50 meter från Uppsalavägen 209. Vid min exkursion till Marabous ruin, markerad på orienteringskartan, med en liten röd prick, kunde jag konstatera att ifall man ägde marken över skogen ända bortöver sjukhuset, så skulle de arealerna nog hävdats av en hemmansägare med egen allé till mangårdsbyggnaden ... Utöver lite rester av cement, så blev den verkliga förtjänsten vid besöket några spröda stjälkar *rabarber från halldinarnas köksträdgård. Närmsta grannen som var nyinflyttad och inte tidigare hade hört talas om Marabou, blev glad för informationen och bekantskapen med originalets bopålar.

Karl Gustaf Halldin var redan från början speciell och diagnosticerades med psykisk sjukdom i 20-årsåldern och blev under hela 30 år intagen på mentalsjukhus i Sala. Återkommen till Sundsvall, på 60-talet, anpassade han sig aldrig till ett ordnat liv med Volvo, vovve och villa. Han blev en evig luffare, bohem och enstöring med ovärderlig frihet och oberoende som adelsmärke. Han logerade hos vänner och ibland i en koja i skogen på Norra berget.

Urgranloholmaren Sonja Granberg besitter en tolkning av smeknamnet Marabou: Han förflyttade sig alltid snabbt, men kunde plötsligt stanna och plocka upp något från marken och med sina långa smala ben så tycktes han likna en maraboustork. Bo Schaerström, från samma område, har en annan teori, kanske mer överensstämmande med verkligheten: På 60-talet, stötte många på en äldre snäll och utåtagerande person som till vänster och höger brukade bjuda på choklad, varför ungarna i avsaknad av namn och identitetsbeteckning gav honom tillnamnet Marabou.

Det finns också ytterligare en mer eller mindre otrolig vandringssägen som påstår att Karl Gustaf i sin arbetsbrist sökte jobb och hamnade i Sundbyberg på chokladfabriken Marabou. Efter bara en dag lär han ha förätit sig på produkten och återvände bums med stämpling Marabou!

Han blev snart ett välkänt inslag i Sundsvalls gatuliv, där man kände igen honom på hans gråa rock och lilla hatt samt hans flaxiga gångstil, där han plötsligt stannade för att föra hetsiga monologer med sig själv eller rulla sin snusdosa framför sig på gatan för ett plötsligt språng och en fångst.

Man skulle kunna uppfatta honom som oberäknelig eller hotfull, med sitt stripiga, ovårdade hår, ostyriga och toviga skägg och hans dramatiska uttryckssätt, men sanningen var att han var en vänlig, intelligent och allmänbildad person. Han var av en varm natur. Och djurvän som ägnade mycket tid till att plocka rätt på skräp, glas och taggtråd i naturen, så att inte djuren skulle skada sig. Han hade också en konstnärlig ådra och målade tavlor, som ibland också kom till försäljning, Själv blev han avporträtterad i en tuschteckning av njurundakonstnären Hans-Göran Kåvemo. Det porträttet förstärker inte ytterligare en myt, om att det är Marabou som är upphovet till benämningen 1 1 1, de tre strängarna av salivblandad snus som rinner från munnens gipor och mitt och färgar haka och skägg med tre bruna ettor ...

Uppmärksamheten yttrade sig inte bara i en tusch. Han förekommer också i Helen Sjöholms och gruppen Gibrish låt Klockorna i GA där Marabou som uteliggare ser julen passera från sin parkbänk i vinterkylans långa skugga av Gustav Adolfs-kyrkans klocktorn.

Marabou fick ett oförtjänt rykte om att ständigt vara berusad, men sanningen var nog den att det var hans egendomliga koreografi som var upphov till denna spridning. Det hände dock då och då att han i sällskap med sina dryckesbröder från parken kunde få i sig för mycket och fick tillbringa natten i en tillnyktringscell, som i dialogen en söndagsmorgon vid Vängåvan, nymornad från kurran: Var har du varit?

– Jo på hotell i natt, Stora Fyllfinkan!

– Jaså, vad bjöd man på där då?

– Jo, först fick vi tandkött med pärer och se´n skokräm och mjölk; ett stående skämt som han förgyllde omgivningen med, eller Har du en 10 öring?

Nej, tyvärr, svarades det pliktskyldigt och fick då i retur: Då ska du få en av mig. Han kunde också upplevas som en trevlig filosofisk person med behov att bli sedd. Han gillade dessutom själv att överraska. Många gånger tycktes han spela berusad, för att efter en stunds filosoferande vara spik nykter.

Marabou satte en ära i att klara sig själv, men hade också en god man som försökte att göra en svensson av honom i en lägenhet, men projektet misslyckades. I stället sökte sig Marabou på 80-talet mer och mer till sina gamla hemtrakter i Granloholm och blev aningen mer social än tidigare. Man såg honom ofta i nya sjukhusets foajé samspråkande med personal, patienter och besökande.

Det ryktades om att Marabou var stormrik efter försäljningen av mark till Sundsvalls kommun, för sjukhusbygget. Men någon markaffär kan inte verifieras och torpet där Marabou växte upp var i mycket dåligt skick och kunde inte inbringa någon överdriven summa. Trots det levde myten om Marabous miljoner, som i viss mån förstärktes av hans närvaro och övernattande i sjukhusets foajé – med ytterligare en sanningsdissonans – eftersom han ville bo på platsen där hans föräldrahem legat. Någon person med omtanke om Karl Gustaf Halldins eviga minne har i all välmening ansträngt sig i tillverkning och i märkningen med en gatuskylt som skulle ersätta namnet på Lasarettsvägens slinga framför sjukhuset från Igeltjärnsvägen med hyllningen och gatunamnet Marabovägen. Tyvärr felstavat för att inte få trovärdighet, och kanske skulle någon av stigarna i skogen intill bättre manifestera KG´s hemmahörighet och vilda liv i området, som ju inte annat än som myt omfattar arealen där sjukhuset ligger. Igeltjärnstorpet var en släktgård som ägdes och brukades av Otto och Carin Näslund. 1966 sålde makarna ägorna till kommunen och på marken byggdes senare Sundsvalls sjukhus."

Anders Öhrn