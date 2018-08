Sara Danius slätar över Dylan-pinsamheterna

”Kör vidare, här finns ingenting att se!”

Sara Danius lilla bok ”Om Bob Dylan” skrevs före det stora haveriet i Svenska Akademien våren 2018, vilket förklarar den överslätande tonen när den numera före detta ständiga sekreteraren rekapitulerar uppståndelsen kring Bob Dylans pris.

Syftet – jag kan åtminstone inte se något annat – är att få sista ordet om ett pris som fick Svenska Akademien att bli först ifrågasatt och sedan förlöjligad (när Dylan inledningsvis inte bevärdigade dem med ett svar).

Nu kretsar nyfikenheten kring Svenska Akademien runt helt andra saker.

Priset till Dylan har setts som Danius pris, hennes inflytande, så på så sätt har hon alltjämt intresse av att försvara det. Att försvara Svenska Akademien, not so much.

Hon för inte fram särskilt mycket mer än när priset tillkännagavs, exempelvis Dylans roll i en oral litterär tradition, men det görs med den auktoritet som det skrivna ordet inom hårda pärmar kan ha. Det är både bildande och underhållande att läsa Danius om Dylan.

Och visst, nog smeks nyfikenheten även i skildringarna av hur det gick till bakom kulisserna när Bob Dylan till slut kändes vid att priset tilldelats honom.

Men den nyfikenheten hade varit större utan vårens debacle. Nu kretsar nyfikenheten kring Svenska Akademien runt helt andra saker. Denna lilla skrift visar dock att Svenska Akademien led en svår förlust när Sara Danius lämnade – hon har en talang för att släta över med ett lagom ironiskt leende som de hade haft stor nytta av nu.