Sommaren med Maigret – tack Atlantis för klassisk deckarfest!

Under sommarens ledighet har jag varit i Paris, en liten by i Normandie och på en ö vid Saint Tropez.

Nej, i själva verket har jag vandrat i Höga kusten, men minnet av sommaren 2018 kommer att vara av trånga gränder i Paris och sömniga byar där våldet slår till. Så stark är suggestionskraften i Georges Simenons Maigret-romaner att miljöerna i dem tycks dubbelexponeras över den galet solstrålande sommaren.

Jag sväljer dem nästan lika snabbt som jag klunkar i mig glas efter glas med iste.

Att jag gör kommissarie Maigret sällskap genom ett halvdussin mysterier beror på förlaget Atlantis, som förtjänstfullt återutger Maigret-romanerna i utsökt formgivna volymer, där Gunnel Vallquists översättningar har fått en språklig uppdatering av Carl Otto Werkelid.

Maigret var aldrig lika stor i Sverige – där anglofilin trumfar frankofilin – som i andra länder, så det är inte så att var och varannan bokhylla har en Simenon som samlar damm på samma sätt som de hyser Agatha Christie-deckare. Därför fyller Atlantis nyutgåvor ett tomrum.

I en utförlig presentation av Georges Simenons författarskap i The New Yorker inleder Joan Acocella med att människor i regel känner till tre ting om Maigrets skapare: Att han fördelade sin tid mellan mer seriösa romaner och deckarna, att han kunde hamra ut en roman på blott en och en halv vecka och att han låg med, enligt egen utsago, 10 000 kvinnor (en siffra som hans hustru reviderat ner med sisådär nio tiondelar, men ändå).

Maigret-romanerna kan knappast kallas för rafflande, ändå har de en märklig snabbhet i sig som gör att man anar produktionstakten; de liksom tigger om att läsas under en enda sittning.

Under dessa sommarveckor har jag läst ”Min vän Maigret”, ”Maigret gillrar en fälla”, ”Maigret i New York”, ”Maigret tar miste”, ”Maigret och hans mord” och ”Maigret och den gamla damen” (hittills har Atlantis hunnit återutge sexton titlar).

Romanerna glider samman, och det är inte för gåtorna som man läser Simenon. Mördaren har jag redan glömt bort, men jag kan fortfarande känna hur vinden blåser in från Seine i Maigrets arbetsrum på Quai d’Orfèvres, höra sorlet från Brasserie Dauphine och se hur den första höstdimman glider in över den nordfranska by där Maigret har fått i uppdrag av en gammal dam att lösa ett besynnerligt giftmord.

Efter några romaner blir också upprepningarna en del av behållningen. Man myser lite när ett långt förhör väntar och man några repliker i förväg anar att det är nu som Maigret kommer att beställa upp smörgåsar och öl.

Litterärt finns ett släktskap med Honoré de Balzac, men också med de franska existentialisterna och en Nobelpristagare som Patrick Modiano.

Deckarkännare har argumenterat för att Simenon inte skrev detektivromaner, då han inte visade särskild entusiasm inför deckargåtorna, och inte ens hade mysteriet och dess ledtrådar noga planerade före maratonsittningarna vid skrivbordet.

Maigrets sätt att lösa gåtorna påminner lite om författarens arbetsmetod. Han strosar runt, småpratar med människor, funderar och iakttar, tar sig en öl eller calvados. Mördaren finns i mitten och Maigret går i cirklar runt honom tills gåtan är löst, oftast på några få sidor där man märker att författaren är lika trött på fallet som kommissarien är.

Romanerna saknar inte en finstämd humor, och en av de roligaste av dessa nytgåvor är ”Min vän Maigret”, i vilken kommissarien har fått en engelsk kollega på halsen som under ett studiebesök ska granska den berömda franska polismannens metoder. Maigret, som inser att han inte har mycket till metod, blir generad och försöker spela seriös polis.

Litterärt finns ett släktskap med Honoré de Balzac, men också med de franska existentialisterna och en Nobelpristagare som Patrick Modiano. Han fick rådet om att skriva enkelt och ”försök inte vara litterär”, men den skenbart släta ytan ska inte lura en att tro att Maigret-romanerna saknar djup. Simenon liksom sin kommissarie är goda människokännare och med några få raders miljöbeskrivning lyckas han skildra en atmosfär som en annan författare hade behövt en sida för att skapa. Det räcker med ett par penseldrag, en färg, sedan målar läsaren tavlan färdig själv.

På tal om släktskap är det också lätt att se Simenon själv i Maigret, och inte bara för att de båda konstant suger på en pipa. De tycks dela en revanschism; Simenon ansåg sig negligerad av smakdomarna, främst Svenska Akademien som aldrig gav honom Nobelpriset, och Maigret hade inte de ekonomiska förutsättningarna för att slutföra läkarutbildningen.

Kvinnosynen skiljer dock. Simenon hade ett problematiskt förhållande till kvinnor, medan Maigret lever i ett harmoniskt äktenskap med madame Maigret. Även om jag gärna följer med Maigret till en sunkig bar eller till en parisisk paradvåning där någon ful fisk ska grillas, tycker jag bäst om när kommissarien går hem till den ständigt lika förstående och stöttande hustrun. Tyvärr är dessa hembesök sällsynta, då han oftast får telefonera hem och meddela att hon får äta middag ensam.

Bara det är en anledning att läsa om Maigret i vår tid, så präglad av det snara dömandet av medmänniskor på lösa grunder.

Det som gör deras förhållande så fascinerande är att de är så hemliga inför läsaren. Ömhetsbetygelserna är få, men så mycket starkare av att de är sällsynta blommor. Man förstår dock att Maigrets hela gärning och väsen grundas på hustruns kärlek – när hon reser bort en månad om året tar Maigret in på hotell för att han inte står ut med deras våning utan madame Maigrets närvaro.

Maigrets motto är ”comprendre et ne pas juger”, det vill säga “förstå, inte fördöma”. Han hyser en djupt känd förståelse för de kriminella elementen och kan se sig själv i deras situation. När den skyldiga har ringats in är det med en känsla av vemod, och det finns ingen triumf i lösningen, bara en trötthet och längtan efter att äntligen få sova efter att ha jobbat dag och natt.

Bara det är en anledning att läsa om Maigret i vår tid, så präglad av det snara dömandet av medmänniskor på lösa grunder.