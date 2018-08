Stor bildspecial och tidslinje – Madonna fyller 60 år: "Klockrena hits, bra tajming och uthållighet"

– Hon har haft tillräckligt många formtoppar för att kvala in som odödlig, säger journalisten Maria G Francke.

Inflytelserik musikikon och vass affärskvinna. Välgörenhetsengagerade skådespelare och excentrisk dansare. Feministisk konstnär och normbrytande provokatör. Kärt barn har många namn. Eller ett – som i fallet Madonna. I dag, den 16 augusti, blir drottningen av pop 60 år, varav 36 av dessa har tillbringats i rampljuset. Men vad är hemligheten bakom framgången?

– Klockrena hits, bra tajming och uthållighet, enligt Maria G Francke, som har skrivit biografin "Madonna".

– Hon kommer alltid att vara relevant. De gånger hon under sin karriär inte varit så konstnärligt intressant har hon ändå kunnat hänga kvar på gamla meriter.

Trender kommer, trender går – men Madonna består. Sedan genombrottet 1983, med det självbetitlade debutalbumet, har Madonna avverkat nästan fyra decennier på scen. Alltid med ett rejält lager skinn på näsan.

För är det något som kännetecknar den amerikanska artisten så är det förmågan att stå på sig och sticka ut hakan. En egenskap hon utvecklat med åren, inte minst när det kommer till att ta ställning mot sexism och åldersdiskriminering.

Hur tror du Madonna själv ser på åldrande?

– Omvärlden är fortfarande skoningslös mot kvinnor som väljer att vara glammiga och utmanande på andra sätt trots att de nått klimakteriet, eller passerat det. Madonna har fått varje centimeter av sig kropp inspekterad och kritiserad och det är osannolikt att tänka sig att hon inte har tänkt och känt en massa kring åldrandet, säger Maria G Francke och förtydligar:

– Redan för femton år sedan sade hon i en intervju att hon inte längre ville att folk skulle klä sig som hon, utan tänka som hon – ett tydligt sätt att försöka ta uppmärksamheten från det yttre.

Nyskapande illusion

Genom åren har ikonen bemästrat konststycket att lansera sig själv i ny kostym om och om igen. En förmåga som har varit avgörande för att klamra sig fast vid tronen som drottningen av pop.

– De där kostymbytena har ju gällt både det musikaliska och stilen. Jag tror att hennes ständiga stilbyten har skapat en förväntan på vad som kommer härnäst. Det är smart ur marknadsföringssynpunkt, men det är också spännande rent konstnärligt, säger Maria G Francke, som jämför Madonna med David Bowie, och fortsätter:

– Hon har alltid varit bra på att skapa illusionen av att hon är nyskapande. I själva verket är hon bra på att plocka upp smala och tidiga trender och att exploatera dem för egen räkning.

Till hösten släpper Madonna ny musik. Vilken version av ikonen publiken möter då återstår att se. Likaså Madonnas framtid ur ett längre perspektiv. Kommer ikonen utmana gränserna in i det sista? Eller tillhör hon skaran världsstjärnor som lägger mikrofonen på hyllan och pensionerar sig?

Knappast det sistnämnda, enligt Maria G Francke:

– En omöjlig fråga att svara på såklart – men min gissning och förhoppning är att hon inte kommer att pensionera sig som artist.

Moa Lindstedt/TT

Fakta: Madonnas 60 första år

1958: Madonna Louise Ciccone föds den 16 augusti i den amerikanska delstaten Michigan. Hon växer upp i ett katolskt hem tillsammans med fem helsyskon och går under smeknamnet Little Nonni.

1963: Madonnas mamma, Madonna Fortin Ciccone, dör i bröstcancer, 30 år gammal.

1966: Pappan Tony Ciccone gifter om sig, och Madonna får senare två halvsyskon.

1974: Träffar dansläraren Christopher Flynn som inspirerar och introducerar Madonna för dans, klassisk musik och gayvärlden.

1978: Hoppar av universitetet i Michigan, en dryg månad före sin 20-årsdag, för att flytta till New York och satsa på sin dröm att bli dansare. Med 35 dollar i fickan kliver Madonna ur taxin på Times Square i New York för att börja sitt nya liv. Hon flyttar till East Village, studerar dans, lever på popcorn och arbetar extra på kafékedjan Dunkin' Donuts.

1982: Debutsingeln "Everybody" släpps i oktober och blir en danshit på klubbarna i New York. Madonna medverkade inte på singelns omslag eftersom skivbolaget ville rikta in sig på en afro-amerikansk köpkrets.

1983: Släpper den självbetitlade debutplattan med hitlåten "Holiday". Madonna skriver fem av plattans åtta låtar, inklusive "Burning up" och "Lucky star".

1984: Madonna uppträder, iklädd bröllopsklänning, på den första upplagan av MTV Video Music Awards med låten "Like a virgin" – som släpptes samma år.

1985: Rosanna Arquette och Madonna har huvudrollerna i filmen "Desperately seeking Susan". Madonnas klädstil i filmen sätter spår i populärkulturen.

1985: Madonna åker på sin första nordamerikanska turné, med The Beastie Boys som förband.

1985: Gifter sig med skådespelaren Sean Penn på sin födelsedag. Paret har både en roll i filmen "Shanghai surprise" som släpps följande år. Äktenskapet varar i fyra år.

1989: Madonna skapar kontrovers med musikvideon till "Like a prayer" där hon bland annat kysser en helgonfigur och dansar framför ett brinnande kors.

1990: Släpper låten "Vogue" och gör dansstilen voguing, som utvecklats inom hbtq-kulturen, allmänt känd.

1992: Grundar företaget Maverick.

1996: Madonna spelar huvudrollen i musikalfilmen "Evita" och vinner en Golden Globe för sin insats.

2000: Släpper plattan "Music" som toppar Billboardlistan.

2003: Madonna hånglar med Britney Spears under ett uppträdande på MTV Video Music Awards. Debuterar samma år som barnboksförfattare.

2005: Släpper Abba-samplade singeln "Hung up" från sitt tionde album "Confessions on a dance floor". Ramlar av en häst på sin födelsedag och bryter nyckelbenet samt tre revben.

2006: Är med och grundar välgörenhetsorganisationen Raising Malawi.

2008: Gör regidebut med filmen "Filth and wisdom" och väljs in i Rock and Roll Hall of Fame.

2012: Madonna uppträder i halvtid på Super Bowl, som slår tittarrekord.

2018: Popdrottningen fyller 60 år och släpper senare i år sitt fjortonde album.

Källa: The Telegraph och Billboard.