'Kung Sune' sjuk på nytt – avbryter comebacken: "Blir så less på skiten"

Förra säsongen var det meningen att Sune Bergman skulle avrunda sin långa karriär i klubben där hans tränarbana började: I Sundsvall Hockey.

Men hälsan och sjukhusvistelser satte stopp och Bergman tvingades kliva av uppdraget innan det börjat. Då pekade också allt på att tränarkarriären var över.

Men sjukdomssituationen blev bättre och bättre och i april presenterades 67-åringen som ny tränare för Comet Halden i den norska andradivisionen inför kommande säsong.

Nu står det dock klart att det inte blir något den här säsongen heller för den gamle guldtränaren från HV71 1995.

– Är det inte det ena så är det det andra. Jag har hållit på med ishockey i 66 år och aldrig haft något sådant här, man blir så less på skiten, säger Sune Bergman och suckar.

Orsaken till den avbrutna comebacken är ryggproblem. Något han tror kan ha uppkommit i samband med en lång bilfärd genom Norge under sommaren.

– Min sambos pappa gick bort och vi åkte dit, det ligger ända uppe vid Barents hav. Det blev 800 mil på fyra veckor och det klarade tydligen inte ryggen. Nu har jag så in i helvetes ont att jag får släpa mig in och ut ur bilen, det finns inte en möjlighet att jag kan vara på is som det är nu, säger Sune Bergman.

Uppgifter har gjorts gällande att en stroke skulle vara orsaken. Något som inte stämmer.

– De där ryktena kommer från Norge på något vis men så är det inte. Jag var och gick i fjällen och så plötsligt vek sig benen, jag var då tvungen att vila tio minuter sedan var jag bra igen. Om det var en stroke kollade de på en gång då och det var det inte, säger Sune Bergman.

Att liksom förra säsongen tvingas hoppa av tränarjobbet känns naturligtvis tråkigt för egen del, men mest känner Sune Bergman för Comet.

– Jag hade egentligen tänkt lägga av men Tore Jobs (klubbchef i Comet) som jag känner från tiden i Leksand övertalade mig och jag tänkte att då kör jag ett sista år. Nu blir det inte så och det är dem jag tycker mest synd om nu när det här kom så sent inpå. Det är svårt att hitta tränare den här årstiden, jag försöker hjälpa dem att hitta någon ny och de har väl någon på gång som jag förstod det, säger Sune Bergman.