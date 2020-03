"Kurage" – varsamt och starkt om en 100 procent dödlig smitta och det vackra som föds i dödens närhet

Slumpen placerade den här pjäsen just när hela samhället åter surrar av tal om virus, isolering och smitta. Till premiären, kvällen efter den hittills mest intensiva coronadagen i Sverige, kom man extra känslig, öppen och mottaglig. Men på scenen handlade det om ett virus som då var 100 procent dödligt. Som ingen från början visste hur det smittade. Och som fick en hel värld att ytterligare stigmatisera en redan föraktad grupp - homosexuella män.

Berättelsen om HIV/AIDS är närhistoria, och här ges den via dem som stod de drabbade närmast – personer som finns på riktigt och är levande förebilder till rollfigurerna. Prästen Ulla-Britt, vars egen son drabbades; hon som blev själasörjare och extramorsa åt alla de AIDS-sjuka på den speciella smittskyddsavdelningen och kom närmare Gud än hon någonsin varit. Läkaren PO, som nästan innan viruset kommit till Sverige kände att det var hans uppgift att ta sig an dessa som nästan ingen ville röra vid. Begravningsentreprenören Krister, uppfostrad till homofob, vars världsbild rämnade i mötet med dessa unga människor som visste att de skulle dö. Som ordnade vännernas begravningar med sin egen i ögonvrån.

Det är historier som måste bevaras inte minst för att varje tid har sina egna pestsmittade.

Via dem får vi också andra berättelser, och vilka berättelser! Absurda, tragiska, gripande, livsbejakande. Påbuden att lägga kropparna i svarta plastsäckar, märkta med "smittfarligt riskavfall". Taxichaufförerna som inte ville köra kropparna till bårhuset, vårdpersonalen som vägrade sköta de smittade och familjerna som ända in i döden förnekade sina söners homosexualitet. Men också de drabbade själva och deras livsglädje in i det sista. De som målade kistan blå, de som fyllde den med vita blommor och gjorde begravningen till ett substitut för bröllopet de aldrig skulle få fira. Operafantastens begravningsplan var så grandios att det blev tvunget att göra ett genrep medan han levde, så att han fick vara med.

Det är berättelser som lyser och gnistrar av egen kraft, och som det vore ett missgrepp att bearbeta för mycket. Och det görs inte heller. Iscensättningen är försiktig; ibland nästan bara stillbilder, ett lätt fysiskt stöd som inte stör berättelsernas kraft. Samma varsamhet och intimitet signaleras av scenografin med sina lådor/kistor, ljuset som tillfälligt förvandlar det enkla rummet till sjukhus, nattklubb och kyrka, och den extrema närheten mellan scen och publik.

Det är historier som måste bevaras inte minst för att varje tid har sina egna pestsmittade. Kanske står vi nu i början av en sådan tid. Och kan söka tröst i de ord vi får med oss från Albert Camus "Pesten" - att det är under hemsökelsens tid det visar sig att det finns mer att beundra hos människorna än att förakta.

Teater Västernorrland, Folkteatern i Gävle samt Riksteatern: Kurage

Skapare: Mårten Andersson, Mattias Brunn, Joakim Rindå, Victor Wigardt och Lotta Östlin Stenshäll

Medverkande: Mårten Andersson, Victor Wigardt och Lotta Östlin Stenshäll

Scenografi och kostymdesign: Charlotta Nylund

Maskdesign: Linda Gonçalves

Ljuddesign: Bernt Karsten Sannerud

Ljusdesign: Elisabeth K Nilsson

Koreografi: Carl Olof Berg

Spelas t o m 24 april på Konsertteatern i Sundsvall; därefter i Söråker den 28 april och i Kyrkans Hus den 28 juni