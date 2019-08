Lågoddsaren, bakslaget och nytt poängtapp – GIF Sundsvall förlorade mot Elfsborg

Redan från start satte GIF Sundsvall full fart framåt när Johan Blomberg slog ett inlägg som Marc Mas Costa kom högst på och satte Kevin Stuhr Ellegaard på prov i Elfsborgsmålet redan efter elva sekunder. Dryga kvarten in i matchen fick även Lloyd Saxton, som fick hoppa in efter uppvärmningen då Mitov Nilsson inte kunde starta, visa prov på fina målvaktskunskaper när han räddade ett Elfsborgsläge från nära håll.

Det skulle dock inte dröja länge efter det innan Saxton fick påhälsning i nätet bakom sig. I den sjuttonde minuten tar Elfsborg ledningen efter ett inspel, snett inåt bakåt, från Rasmus Alm till Per Frick som kunde lägga in bollen bakom Saxton i GIF-målet.

Men GIF Sundsvall ville inte vara sämre. Bara två minuter efter Elfsborgs ledningsmål kvitterar Giffarna efter att Jonathan Tamimi rivits ned och fått med sig en frispark på offensiv planhalva. Den efterföljande frisparken förvaltade David Batanero och hittade huvudet på Eric Björkander som knoppade in den och kvitteringen var ett faktum.

Efter drygt en halvtimme kommer Elfsborg fram till ett läge där tekniske Jesper Karlsson försöker sig på ett konstnummer med en cykelspark, men Lloyd Saxton nekar Karlsson från ett drömmål med en relativt enkel räddning.

35 minuter in i matchen får GIF Sundsvall ett jätteläge när Johan Blomberg kommer lös på sin kant och lurar ner Ellegaard. Skottet dock en aning missriktat – istället kommer Pa Konate till ett jätteläge där det blir en passning för mycket och Elfsborg kan kontra. Dock utan något större resultat.

Efter tio minuter i den andra halvleken tvingades GIF Sundsvall till ett byte när Pa Konate linkade av i sällskap med det medicinska teamet. In kom istället Dennis Olsson som återvänt till Giffarna. Konate begav sig direkt ut i omklädningsrummet.

Samme Olsson hade efter drygt tjugo minuter av halvleken även ett vasst distansskott efter en GIF-härna som testade Stuhr Ellegaard i Elfsborgsmålet rejält. Något påhälsning i nätmaskorna blev det däremot inte för Olsson.

Med tretton minuter kvar tar Elfsborg tillbaka ledningen genom Jesper Karlsson som efter ett inlägg lyckas stöta bollen över Lloyd Saxton i GIF-målet och åter sätta Boråsarna i ledningen.

I minut 82 står Lloyd Saxton för en jätteräddning med sin vänstra hand, men in den efterföljande returen faller en Elfsborgspelare över Saxton och domare Al-Hakim sätter pipan till munnen och blåser straff. Straffen skjuts dock över av Stian Rode Gregersen. Saxton varnas även i samband med situationen.

Några större möjligheter i Giffarnas forcering mot en kvittering skapar laget inte, utan Elfsborg vinner och tar med sig alla tre poäng hem till Borås.

Matchens bakslag

David Mitov Nilsson skadade vaden under cupmötet med IFK Lidingö och tvingades kliva av. Länge fanns förhoppningen om att han skulle kunna starta mot Elfsborg, och han testades under uppvärmningen inför matchen. Någon match blev det dock aldrig för Mitov Nilsson som fick kasta in handduken till förmån för Lloyd Saxton istället.

Matchens lågoddsare

Juanjo Ciercoles drog på sig en varning under matchen. Spanjoren som alltid spelar på gränsen till det tillåtna gjorde så även denna kväll. Situationen i den andra halvleken markerade varning nummer åtta för spanjoren under säsongen.

Matchens miss

När domare Al-Hakim blåste straff för Elfsborg stegade mittbacken Stian Rode Gregersen fram för att förvalta möjligheten. Han tog i för kung och fosterland och skickade bollen över Lloyd Saxtons ribba.

Matchen

GIF Sundsvall–IF Elfsborg 1–2 (1–1)

Mål: 0–1 (17) Per Frick, 1–1 (19) Eric Björkander, 1–2 (78) Jesper Karlsson

Varningar: GIF Sundsvall: Juanjo Ciercoles, Lloyd Saxton. Elfsborg: Sivert Heltne Nielsen, Per Frick, Simon Strand, Jonathan Levi.

Domare: Mohammed Al-Hakim

Publik: 3 550