Lämnade sjunkande skeppet Svartvik – avgjorde i första matchen för Östavall: "Rätt plats vid rätt tillfälle"

Derbyfyllda herrtrean fortsätter köra vidare i Medelpad. Under fredagen var det Matfors IF och Östavalls IF som drabbade samman.

Och det hann inte gå mer än drygt sex minuter innan det första – och enda – målet i matchen kom.

Matfors målvakt Joel Molin klev ur sitt straffområde för att rensa en boll, men fick en felträff och lyckades pricka motståndaranfallaren Sani Tahir.

Nigerianen tackade och tog emot "passningen" och kunde enkelt skyffla in 1–0 till de grönklädda.

– Det var dålig värdering flera passningar i rad och jag tänker inte hänga ut Joel, utan det är sådant som händer, säger Matfors tränare Andreas Jonsson.

Sani Tahir hade ett leende då han får frågan om målet.

– Det var tur, säger han med ett skratt.

– Nej, men jag var på rätt plats vid rätt tillfälle. Målvakten gjorde ett misstag och och det var enkelt att sätta dit den. Och en skön känsla att göra mål i sin första match.

Sani Tahir är ett välbekant namn de senaste åren i Medelpadsfotbollen. Tidigare i Stöde och Sund men numera i Östavall.

Och trots att Stöde ligger i tvåan kände han att deras visioner inte riktigt passade ihop med hans.

Tv: Se när Sani Tahir avgör derbyt i trean:

– Som spelare är det viktigt att veta om du satsar på att gå upp eller bara spelar för att hänga kvar i en serie. Jag vill ha tävlingsmomentet och i det här laget, Östavall, vill de verkligen något.

Tanken var i stället att han skulle spela för Svartvik den här säsongen. Men Njurundaklubben hade ju sina bekanta problem, med spelarbrist och ingen tränare när Joakim Sjödin klev av.

Tahir berättar att han bestämde sig för att hoppa av Svartvik innan Sjödin klev av och innan Svartvik sedermera drog sig ur division 3.

– När jag kom till laget var vi 25 spelare i laget. Men när träningarna började var det åtta-nio spelare på träningarna. Det blir inte seriöst när vissa kommer på två träningar i veckan. Så jag valde att lämna Svartvik.

I Östavall känner nigerianen att han har hittat hem.

– Det är bra killar och en bra grupp. Det känns mer som att det är en familj, de frågar hur du mår före och efter träning och det känns bara bra att vara runt allihopa.

I övrigt var det Matfors som stod för det mesta av spelet.

– Vi har några chanser i första halvlek men i andra dominerar de helt, säger Tahir.

Matfors tränare, Andreas Jonsson, är inne på samma linje som motståndaranfallaren.

– Fotboll handlar om att göra mål och jag tycker att det här är en grym förlust. Någonstans är vi mer värda än det här. Vi skapar två, tre riktigt klara chanser. Men så är det, vi fick en riktigt bra start i fjol och nu är det en pisstart, säger han.

"Pisstarten" Jonsson syftar på är de två raka förlusterna laget åkt på. Först Sund (1–2) och nu Östavall (0–1).

– Vi är inte så stressad ännu. Sundmatchen var en premiär och i den här matchen tycker jag att vi gör en bra prestation men fick inte med oss poängen. Å andra sidan hade jag hellre gjort en dålig match och fått med poängen, så är det ju.

Jonsson menar på att Östavall får matchen dit de vill, ett snabbt mål för att sedan förlita sig på ett skickligt försvarsspel

– Det är något de varit duktiga på i flera år och det är inget fel i det. Men i mina ögon tycker jag att vi äger fotbollsmatchen och att vi borde ha varit skickligare sista tredjedelen, då hade vi vunnit.

Tv: Se hela matchen i repris:

Matchen/Division 3 mellersta Norrland

Matfors IF–Östavalls IF 0–1 (0–1).

Målen: 0–1 (6) Sani Tahir.

Publik: 100.