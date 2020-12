Lämnade Timrå IK efter tunga säsongen – nu är Nielsen klar för moderklubben: "Mycket utvecklingsbar"

Det var under tisdagen som beskedet om att Gustav Nielsen, efter att ha fått begränsat med speltid under hösten, lämnar allsvenska Västervik kom.

Expressens Johan Svensson ("MrMadhawk") var då snabb med att gå ut på twitter med uppgifter om att backen var klar för Hudiksvall.

Något som under tisdagseftermiddagen bekräftades av klubben och presenterades som "en tidig julklapp".

– Det ska såklart bli jättekul att komma hem till Hudiksvall och Hudik Hockey igen, säger Gustav Nielsen – som lämnade klubben som junior 2015/2016 – i ett pressmeddelande.

Den 21-årige backen gjorde succé med Timrå i SHL-kvalet 2019, men sedan dess har det gått tyngre.

Under förra säsongen hade han svårt att ta en plats i Timrå och lånades under slutdelen av säsongen ut till Almtuna. Inför den här säsongen gick han alltså till Västervik, men även där har speltiden varit en bristvara. Under första delen av säsongen har Nielsen också varit utlånad till Vimmerby i hockeyettan.

– Senaste två säsongerna har varit lite motigt fast jag hade ganska bra avslutning föregående säsong. Så jag behöver hitta glädjen igen i hockeyn och få tillbaka självförtroendet och tryggheten, säger han i pressmeddelandet.

Där kommenterar också Lars "Lillis" Lövblom, tillförordnad huvudtränare och sportchef, nyförvärvet:

– Jättekul att vi får hem en Hudik-kille som är mycket utvecklingsbar. Gustav är en bra tvåvägsback med stark skridskoåkning. Förra säsongen hade jag Gustav i Almtuna så jag vet att det finns potential i honom, säger han.

Samtidigt meddelar HHC också att lånet vad det gäller Nathan Dunkley avslutas.