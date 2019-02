Halfvarsson redo för revansch efter sprintstafetten – här är de som åker 15 km klassiskt

Under lördagen åkte de svenska herrarna 30 km skiathlon, där Jens Burman placerade sig som bäste svensk på plats tio. Dagen efter gick Calle Halfvarsson och Oskar Svensson in på en fjärdeplats under sprintstafetten. En sprintstafett som Viktor Thorn egentligen skulle ha åkt, men missade på grund av sjukdom.

Hittills inga medaljer för de svenska herrarna, men på onsdag får de en ny chans. Då är det dags för 15 km klassiskt.

På tisdagen meddelades de uttagna till tävlingen vara Calle Halfvarsson, Jens Burman och Daniel Richardsson. Något som innebär att det finns en plats öppen.

– Vi ger besked senare i dag. Viktor Thorn ska ut och genomföra tävlingsförberedelser. Om han känner sig frisk kommer han starta imorgon, om inte går platsen till Björn Sandström, säger landslagschef Rikard Grip till SVT under tisdagen.

Calle Halfvarsson reagerade starkt på sin egna insats under sprintstafetten, men ser nu fram emot onsdagens tävling, som är det lopp han haft siktet inställt på.

– Jag ska inte säga att det är viktigaste loppet i karriären, men det är loppet som har varit målet hela säsongen, säger Halfvarsson på tisdagens pressträff.

Herrarnas 15 km klassiskt startar klockan 14.00 på onsdagen.