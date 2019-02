Profilens ånger – efter skandalvideon med Halfvarsson: "Hela Sverige hatar mig"

Robin Bryntesson, skidåkare men nu på norska NRK, var den andra halvan i den mycket omtalade och kritiserade musikvideon. Låten "Who the fuck is Norway", som setts över 100 000 gånger, har nu fått Halfvarsson, Bryntesson och programledaren från produktionen i vilket klippet sändes, Nicolay Ramm, att backa.

– Jag förstår att vissa tar illa vid och det är såklart dem jag vill be om ursäkt till och jag står inte bakom det där själv, det är inte min grej, sa Halfvarsson till Sportbladet.

Robin Bryntesson, som bland annat ses spruta flammor på en docka Martin Johnsrud Sundby med hjälp av en eldkastare, menar att de senaste dagarna har varit tuffa och väljer nu att göra en pudel.

I avsnittet av "Helt Ramm", programmet bakom låten, är han mycket ångerfull.

– Hela Sverige hatar mig, säger skidprofilen Robin Bryntesson i avsnittet enligt Expressen.

Sporten har också varit i kontakt med Bryntesson som via sms svarar att "Det är fullt kaos här" och hänvisar till sin instagram

Han skriver också på instagram att tanken var att höja pulsen inför den norsk-svenska kampen i skid-VM men att utfallet blev fel.

"Men gränserna töjs ibland lite för mycket. Jag ber om ursäkt till er som känt sig kränkta efter gårdagens film", skriver han.