Så gick det för Jan, Joakim och Johanna – och alla andra Medelpadsåkare i Vasaloppet

► Herrar

1) Tore Björset Berdal, Norge, 4.39.15, 2) Stian Hoelgaard, Norge, 4.39.26, 3) Torleif Syrstad, Norge, 4.39.27.

Herrar med Sundsvall, Ånge eller Timrå som hemkommun i anmälan: 105) Samuel Carlsson, Sundbybergs IK, 5.00.46, 149) Thommy Larsson, Team B3IT, 5.07.53, 412) Mikeal Edlund, Alnö Race Team Föreningen, 5.39.49, 493) Björn Melander, Timrå SOK, 5.47.35, 541) Glenn Edström, Selånger SOK, 5.52.20, 712) Niclas Bergfors, Ljustorps IF, 6.04.23, 866) André Ekedahl, AXA SC, 6.11.58, 1588) Jan Fridlund, Alnö Race Team Föreningen, 6.46.25, 1626) Tobias Spångberg, Högsjö GF, 6.48.20, 2158) Nicklas Myhrgren, IF Spirit Idrottsförening, 7.08.11, 2230) Kenneth Norman, IF Strategen, 7.10.31, 2306) Niklas Bergman, Axa, 7.13.09, 2431) Michael Henning, Bergeforsens SK, 7.16.45, 2457) Henrik Holmström, Gräftåvallens SK, 7.17.23, 2721) Björn Vedin, Stockvik SF, 7.24.56, 2889) Oscar Norin, Gräftåvallen, 7.29.48, 3103) Andreas Mattsson, Lucksta IF, 7.35.02, 3105) Mattias Decker, Hotagens Sportsclub, 7.35.03, 3256) Per-Olov Wallin, Indals IF, 7.38.34, 3344) Tony Svensson, Stöde IF, 7.41.01, 3346) Johan Bergström, Hassels IF, 7.41.08, 3412) Kenneth Vänn, Stockviks SF, 7.42.18, 3423) Carl Martinez, Alnö Race Team Föreningen, 7.42.26, 3425) Henrik Forsberg, Ljustorps IF, 7.42.27, 3434) Rasmus Von Schoultz, Åsarna IK, 7.42.47, 3594) Anders Eriksson, IF Spirit Idrottsförening, 7.47.38, 3703) Evald Johansson, Alnö Race Team Föreningen, 7.50.36, 3775) Urban Selin, Matfors SK, 7.52.34, 4095) Joakim Sundqvist, Nolby Alpina SK, 8.01.18, 4320) Mattias Vedin, Stockvik SF, 8.07.29, 4336) Jimmy Bergström, Peab IF, 8.07.53, 4434) Benny Tenggren, AXA SC, 8.10.23, 4499) Stefan Lind, AXA SC, 8.12.36, 4518) Erik Nordlund, IK Aluminium, 8.13.23, 4874) Fredrik Pontén, Selånger SOK, 8.22.45, 4890) Peter Granström, Bergeforsens SK, 8.23.05, 5073) Rickard Pettersson Bredin, AXA SC, 8.28.30, 5249) Per Stenvall, Bergeforsens SK, 8.33.07, 5416) Sebastian Österlund, Sweco IF, 8.37.26, 5497) Magnus Byström, Kovlands IF, 8.39.33, 5540) Anders Dahlin, AXA SC, 8.40.36, 5567) Peter Norberg, IF Spirit Idrottsförening, 8.41.29, 5991) Henrik Annerman, Axa Sports Club, 8.55.12, 6224) David Hammarlund, AXA SC, 9.01.57, 6361) Joakim Söderberg, AXA SC, 9.05.05, 6648) Hans Axbrink, Stockviks SF, 9.14.39, 6702) Anton Danielsson, AXA SC, 9.17.11, 6963) Christer Persson, Kovlands IF, 9.24.24, 7231) Lasse Norman, Kovlands IF, 9.33.07, 7324) Mikael Linde, Sundsbruk, 9.36.09, 7435) Anton Eklund, Söderhamns SK, 9.39.21, 7785) Michael Johansson, IF Spirit Idrottsförening, 9.51.24, 7976) Ingvar Söderbladh, AXA SC, 9.56.51, 8338) Per Rosén, Söderhamns SK, 10.05.37, 8382) Christer Zackrisson, Alnö SK, 10.07.48, 8613) Linus Wikholm, Njurunda SK, 10.17.05, 8689) Henrik Hamborg, Alnö Race Team Föreningen, 10.20.38, 8717) Jakob Sjöstedt, Njurunda SK, 10.21.45, 8778) Rikard Ögren, Njurunda SK, 10.24.34, 8831) Alexander Westerlund, Ljustorps IF, 10.26.40, 9038) Kenneth Åberg, AXA SC, 10.34.28, 9067) Lennart Boija, Njurunda SK, 10.35.27, 9227) Niklas Boström, AXA SC, 10.43.39, 9311) Björn Wallin, Skanska IF, 10.48.15, 9327) Alf Bergström, Hassels IF, 10.48.39, 9340) Torbjörn Westerlund, AXA SC, 10.49.19, 9842) Magnus Lindbergsson, Indals-Lidens SK, 11.15.38, 10285) Linus Steinholtz, AXA SC, 11.38.36, 10330) Erik Berglund, AXA SC, 11.40.17, 10448) Patrik Jonasson, AXA SC, 11.46.03.

► Damer

1) Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor IF, 4.54.24, 2) Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb, 4.58.11, 3) Katerina Smutna, Tjeckien, 4.58.13,

Damer med Sundsvall, Ånge eller Timrå som hemkommun i anmälan: 75) Johanna Engström, Anna&Emil Sportklubb, 6.52.11, 84) Jenny Kling, Selånger SOK, 7.01.19, 312) Sara Hugg, Matfors SK, 8.21.11, 438) Emma Andersson, Ånge SK, 8.49.41, 664) Susanne Selin, Stockviks SF, 9.26.49, 726) Linnea Nordbäck, Stockviks SF, 9.37.28, 983) Sofia Sandén, Team Power Woman, 10.14.47, 1229) Katarina Rosberg, IFK Mora SK, 10.49.18, 1568) Anna Nilsson, AXA SC, 11.35.20, 1682) Maria Larsson, Alnö Race Team Föreningen, 11.47.04, 1705) Therese Hovland, Njurunda SK, 11.49.02, 1780) Malin Lindroos, Bergeforsens SK, 12.04.03.