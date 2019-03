Så slutade Öknerundan – här är alla resultaten

H 0-8, 1 km:Mille Andersson, Lucksta IF, Olle Eriksson, Stöde IF, Jamie Johansson, Johannisbergs AIK, Noah Johansson, Johannisbergs AIK, Mio Kerfstedt, Stöde IF, Milo Lockner, Selånger SOK, Wille Olsson, Johannisbergs AIK, Oliver Persson, Matfors SK, Oskar Persson, Lucksta IF, Elias Roos, Stöde IF, Milton Skoglund, Lucksta IF, Neo Skoglund, Lucksta IF, Anton Velander, IF Strategen,

D 0-8, 1 km:Märta Boström, Kovlands IF, Camia Ermebrink, Johannisbergs AIK, Astrid Hammarström, Selånger SOK, Tuva Heldring, Alnö SK, Sam Kerfstedt, Stöde IF, Ellie Larsson, Matfors SK, Filippa Lindblad, Johannisbergs AIK, Astrid Nordin, Lucksta IF, Imilia Näsman, Bergeforsens SK, Julianna Toivoinen, Erikslunds SK, Siri Widmark, Stöde IF, Ellen Wärme, Stöde IF,

H 10, 1.5 km:1) Axel Danielsson, Stockviks SF, 06:09, 2) Anton Nolberg, Matfors SK, 07:34, 3) David Walther, Matfors SK, 07:37,

D 10, 1.5 km:1) Milia Lockner, Selånger SOK, 08:30, 2) Elsa Eriksson, Stöde IF, 09:42, 3) Mikaela Lindblad, Johannisbergs AIK, 12:00,

H 9, 1.5 km:1) Elvin Kerfstedt, Stöde IF, 13:17,

D 9, 1.5 km:1) Märta Ljungdahl, Matfors SK, 07:04, 2) Hilma Näsman, Bergeforsens SK, 08:45, 3) Tilde Bergqvist, Lucksta IF, 08:49, 4) Ella Heldring, Alnö SK, 08:59, 5) Heidi Pörske, Johannisbergs AIK, 13:21,

H 13, 2.5 km:

D 13, 2.5 km:

H 12, 2.5 km:1) Erik Nordin, Lucksta IF, 09:46, 2) Jonatan Walther, Matfors SK, 10:10, 3) Emil Hultin, Johannisbergs AIK, 12:11,

D 12, 2.5 km:1) Linnea Arnlöf, Hägglunds Ski Team SK, 09:00, 2) Frida Bergqvist, Lucksta IF, 09:06, 3) Ida Gradin, Stöde IF, 09:24, 4) Teresia Ytterbom, Kovlands IF, 09:25, 5) Nilla Norberg Grönborg, Kovlands IF, 09:35, 6) Hanna Jonsson, Åsarna IK, 10:42,

H 11, 2.5 km:1) Albin Persson, Lucksta IF, 07:56, 2) Samuel Nordlund, Alnö SK, 09:31, 3) Henning Nordvall, Matfors SK, 11:55, 4) Oskar Engström, Stöde IF, 14:44, 5) Taha Noori, Stöde IF, 15:05, 6) Simeon Roos, Stöde IF, 15:44,

D 11, 2.5 km:1) Agnes Boström, Kovlands IF, 09:45, 2) Nellie Andersson, Lucksta IF, 11:21, 3) Lova Vikman, Alnö SK, 11:22, 4) Alma Hammarström, Selånger SOK, 12:19,

H 16, 5 km:1) Wilhelm Daabach, Åsarna IK, 17:08,

D 16, 5 km:1) Ebba Bengtsson, Tynderö IK, 16:43, 2) Thea Eriksson, Bergeforsens SK, 16:48, 3) Alice Vretblom, IFK Umeå, 17:22, 4) Frida Poromaa, Johannisbergs AIK, 17:23,

H 15, 5 km:1) Lukas Walther, Matfors SK, 18:21, 2) Sebastian Lidström, Tynderö IK, 18:51,

D 15, 5 km:1) Elsa Granholm, Stockviks SF, 16:36, 2) Alva Dahlin, Bergeforsens SK, 17:39, 3) Ylva Sandström, Stockviks SF, 18:01, 4) Nanna Norberg Grönborg, Bergeforsens SK, 20:31,

H 14, 5 km:1) Elias Bengtsson, Tynderö IK, 15:43,

D 14, 5 km:

H 17-18, 10 km:

D 17-18, 5 km: