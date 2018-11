Rickardsson missar och ersätts av doldis – hela truppen till Lillehammer

Rickardsson behöver fortfarande tid att återhämta sig efter en operation, är förklaringen bakom rockaden.

Han blir hemma från Lillehammer och får lite mer träning då han tappat vissa viktiga moment under barmarkssäsongen, säger Grip.

Han ersätts istället av Björn Sandström från Piteå elit, men som bor i Östersund.

– Vi ser fram emot att fortsätta med världscupen i helgen. Lillehammer är en fin tävlingsort, som bjuder på väldigt tuffa och utslagsgivande banor, säger Grip.

På fredag väntar först sprint, fristil. På lördagen körs 10 och 15 kilometer fristil och söndagen består av jaktstart, klassisk stil, på 10 och 15 kilometer.

Truppen:

DamerEbba Andersson, Sollefteå skidor IF, Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK, Anna Dyvik, IFK Mora SK, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Charlotte Kalla, Piteå elit, Moa Lundgren, IFK Umeå, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Jonna Sundling IFK Umeå.

HerrarJens Burman, Åsarna IK, Gustav Eriksson, IFK Mora SK, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Teodor Peterson, Anton Persson, SK Bore, IFK Umeå, Björn Sandström, Piteå elit, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Viktor Thorn, Ulricehamns IF, Karl-Johan Westberg, Borås SK.