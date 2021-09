Långtidsskadad, tränare och poängkung i hockeyettan-laget – så gick det sen för spelarna i Timrå IK:s senaste SHL-lag

Målvakter:

Niklas Svedberg

Då: Den NHL-meriterade målvakten var en av de stora stjärnvärvningarna inför säsongen. Men någon större succé i Timrådressen blev det inte, när grundserien var färdigspelad hade Svedberg stått under 35 matcher och då släppt in i snitt 3,43 mål och bara tagit 10 vinster.

Så gick det sen: Lämnade när Timrå åkte ur. Skrev då på för Djurgården där han nu varit under två säsonger, och under den första hade betydligt bättre siffror när han vann 21 matcher för sitt lag. Har kontrakt med laget även över årets säsong.

Victor Brattström

Då: 21-åringen var med redan när laget gick upp, och stannade sedan kvar och agerade back up åt Svedberg i SHL. Totalt fick Brattström stå under 23 matcher med Timrå det året och vann fem av de matcherna.

Så gick det sen: Stannade kvar i Timrå ytterligare en säsong och gjorde då en jättesäsong, när laget inte fick chans att tävla om en ny SHL-plats på grund av pandemin. Valde därefter att gå till finska KooKoo, där flera Timråbekantingar spelat de senaste åren. Skrev samma vår på för Detroit Red Wings, som han den senaste säsongen alltså varit utlånade från.

Den gångna säsongen spelade Brattström under 38 matcher för KooKoo, som slutade på en niondeplats i tabellen och åkte ut i slutspelets förstarunda. Har ytterligare ett år på kontraktet med Detroit.

Dennis Hildeby

Då: Junioren satt på bänken i ett fåtal matcher då det var skadeproblematik i laget, men det blev aldrig något SHL-match.

Så gick det sen: Fortsatte i Timrås J20 säsongen efter med fin statistik och gick sedan till Färjestads J20 inför förra säsongen. Hunnit med två A-lagsmatcher på lån i hockeyettan med Linden.

Linus Marcko

Då: Det blev en måttligt rolig SHL-sejour för den unge juniormålvakten som fick göra sin enda match i högstaligan. När han byttes in för skadade Victor Brattström i andra perioden mot Skellefteå släppte han fyra mål förbi sig när laget förlorade med 7–0.

Så gick det sen: Efter uttåget flyttade ynglingen till Nordamerika och spelade i amerikanska NCDC-ligan i två säsonger. Återvände till Sverige och hockeyettanlaget SK Lejon förra säsongen, innan han bytte till Örnsköldsvik HF inför denna säsong.

Backar:

Albin Carlson

Då: Värvades till Timrå från Almtuna, men fick hela säsongen spolierad på grund av en axelskada. Gjorde därför bara två matcher i A-laget under SHL-säsongen och två matcher med J20.

Så gick det sen: Kom tillbaka året efter och spelade då hela säsongen. Men det är framför allt den gångna säsongen som Carlson sticker ut. Inte nog med att han var Timrås bästa back, slog han dessutom nytt rekord i hockeyallsvenskan med bäst plus/minus-statistik någonsin.

Oskar Drugge

Då: Kom från en framgångsrik säsong med Västervik i hockeyallsvenskan bakom sig, då han bland annat gjort flest assist som back i ligan, och skulle nu ta steget upp i SHL. Men precis som för många andra blev det inte en helt lyckad sejour, och när Timrå IK åkte ur var han en av många som fick lämna.

Så gick det sen: Skrev istället på för AIK, där ambitionen var att fortsätta utvecklas. Men redan samma år valde parterna att gå skilda vägar och Oskar Drugge gick till sin tidigare klubb Västervik. Där har han varit fram tills nu, då han inför årets säsong skrev på för danska Herning Blue Fox.

Alexander Falk

Då: Kom med tre SHL-säsonger med Djurgården i ryggen, men fick det likt många andra inte att fungera i Timrå IK. Spelade totalt 41 matcher i grundserien och hade på den tiden -24 i plus/minus-statistiken.

Så gick det sen: Inte heller Falk blev kvar i Timrå IK när laget åkte ur SHL. Däremot gick han, precis som Oskar Drugge, till en hockeyallsvensk klubb. Falk hamnade i Södertälje SK och har nu två säsonger bakom sig med laget. Fler än så blir det inte den här gången då han i somras skrev på för Vita Hästen.

Marcus Hardegård

Då: Gjorde sin första säsong i SHL efter att ha varit en del av det lag som gick upp under våren. Totalt blev det 40 matcher och elva poäng (1+10), men hade likt många andra en väldigt tung säsong med -16 i plus/minus.

Så gick det sen: Blev kvar i klubben, och har två år i rad stått för 25 poäng under grundserien, och mer smickrande plus/minus-statistik med +22 under 19/20 och +27 den gånga säsongen. När Timrå tog klivet upp i SHL, valde Hardegård att lämna klubben han tillhört sedan 2013/14 för spel med Örebro Hockey.

Janne Jalasvaara

Då: Den finska bjässen kom till laget i inledningen av säsongen som ett rutinerat namn med många KHL-säsonger i bagaget. Men precis som på temat uteblev succén och han lämnade med bara tre poäng i bagaget och -10 i plus/minus-statistiken

Så gick det sen: Stod länge kontraktslös efter året i Timrå, innan han slutligen erbjöds en try out i finska Pelicans. Där blev han sedan kvar över resten av säsongen, och skrev i december i fjol på för slovakiska HK Dukla Trencin. Och än har den finske 37-åringen inte gett upp, då han i år spelar med franska Grenoble.

Johannes Kinnvall

Då: Var kanske Timrås bäste spelare under säsongen, då han lyfte sig rejält i högstaserien och blev lagets poängbäste back med sina 22 poäng (12+10).

Så gick det sen: Utvecklingen på den unge backen lockade intresse och när Timrå ramlade ur högg HV71. Där fortsatte succén då Kinnvall blev lagets poängbäste spelare direkt med 40 poäng. Skrev sedan på för Calgary i NHL och lånades tillbaka till HV71 igen förra säsongen då det gick tyngre, precis som för hela laget som åkte ur SHL. Exakt var Kinnvall spelar denna säsong är i nuläget inte helt klarlagt, men han kommer i höst försöka slå sig in i Calgary.

Hampus Larsson

Då: Kapten Larsson var en stor del i avancemanget till SHL och var också en av spelarna som kom undan med hedern i behåll i högstaserien.

Så gick det sen: Skrev på för Linköping efter uttåget där han fick gott om förtroende. Men karriären fick sig en rejäl törn i början av förra säsongen då han skadade nacken allvarligt efter att ha fallit mot sargen. Larsson fick operera flera nackkotor och har inte spelat sedan dess, men uppges vara på väg tillbaka.

Andreas Molinder

Då: Molinder kom till klubben år 2012 och var under sitt andra år med när laget åkte ur högstaligan, som då hette Elitserien. Tillbaka i SHL blev det hans åttonde för Timrå. Under säsongen spelade han totalt 45 matcher med laget, och när han petades var han under en match med och hjälpte tränarna i båset istället.

Så gick det sen: Valde efter säsongen att avsluta karriären, 32 år gammal. För ST har han tidigare berättat att han då samtalade med "Nubben" om framtiden, men att det inte var aktuellt när klubben åkt ned i allsvenskan igen. I somras stod det klart att han i höst blir en del av Timrås tränarstab, på riktigt denna gång, och kommer då jobba med individuell spelarutveckling.

Gustav Nielsen

Då: Kommer ursprungligen från Hudiksvall, men hade de senaste åren spelat i Timrås juniororganisation. Året innan hade Nielsen gjort en match i hockeyallsvenskan med Timrå IK och under SHL-tiden blev det något fler, när Nielsen fanns med under åtta matcher och producerade en assist. Var också utlånad till division 2-laget Lindefallet under säsongen, men spelade främst med J20.

Så gick det sen: Spelade året efter främst i Timrås A-lag i allsvenskan, men lyckades inte sätta någon större prägel och var under 14 matcher utlånad till Almtuna. Bytte sedan klubb till Västervik inför förra säsongen, men hade även där svårt att ta plats. Lånades istället ut till hockeyettan-klubben Vimmerby, innan flyttlasset i december 2020 gick hem till Hudiksvall för spel med HHC, där han även spelar i år.

David Printz

Då: Den NHL-meriterade veteranen kom med stora förväntningar på sina axlar. Men Printz hade svårt att imponera och lånades sedan ut till Frölunda under samma säsong, i utbyte mot Filip Westerlund.

Så gick det sen: Flytten till Frölunda blev lyckad för Printz, som redan samma säsong fick vara med och vinna SM-guld och Champions Hockey League med klubben. Gjorde sedan ytterligare ett år i Frölunda, innan han lade av som 39-åring. Har efter karriären blivit tränare, först i Djurgårdens J18 förra säsongen och i år tar han klivet och blir assisterande i Timrås SHL-konkurrent Rögle.

Andreas Söderberg

Då: Plockades in från hockeyallsvenska Pantern inför säsongen som en stöttepelare, men var ytterligare en av spelarna som inte höll på SHL-nivå.

Så gick det sen: Följde med laget ned i hockeyallsvenskan året efter, men fick det inte helt att stämma då heller. Gick inför förra säsongen till Hudiksvall i hockeyettan och var då poängbäste back i laget och under två matcher också utlånad till Almtuna i allsvenskan. I år är det just i Almtuna Söderberg spelar.

Filip Westerlund

Då: Kom till laget på lån från Frölunda i utbyte mot David Printz i januari, men det skulle bli ett längre samarbete än så Den unge talangen hann visserligen inte göra något större avtryck i Timrå den säsongen, då han tidigt åkte på en skada och missade hela säsongen.

Så gick det sen: Skrev efter säsongen på ett kontrakt med Timrå och har varit en framstående spelare båda de senaste säsongerna i hockeyallsvenskan, och väntas även bli en nyckelspelare i SHL.

Forwards:

Emil Berglund

Då: Den assisterande kaptenen hade det tufft i SHL, med en inte allt för smickrande plus/minus-statistik på -26 på 43 matcher.

Så gick det sen: Värderades högt för sina ledaregenskaper och fick ta över kaptensbindeln säsongen efter. Valde sedan att lämna klubben av personliga skäl för att flytta söderut, och skrev inför förra säsongen på för Almtuna. Där stod Berglund för 33 poäng på 49 matcher, och har kontrakt med laget även i år.

Patrick Blomberg

Då: Efter en fin säsong med Västervik i hockeyallsvenskan dessförinnan sågs Patrick Blomberg som en eventuell joker inför säsongen. Men det blev bara tre mål och två assist på 35 matcher.

Så gick det sen: Bytte till Vita Hästen inför säsongen därefter där han blev assisterande kapten, men sedan spolierades även hans säsong av en otäck hjärnskakning. Gjorde en ringrostig comeback förra säsongen men fick lämna laget efter säsongen till följd av en skadekantad tid.

Jeremy Boyce

Då: Trotjänaren fick göra sin fjärde SHL-säsong, då han även spelade i SHL med klubben i början av 2010-talet. Men precis som då hade han svårare att glänsa i den högsta serien och det blev totalt tre mål och fyra assist.

Så gick det sen: Den här historien kan ni. Jeremy Boyce lämnar aldrig Timrå IK och har så klart varit en värdefull figur de senaste två säsongerna i hockeyallsvenskan. Har kontrakt med laget även i höst.

Sebastian Collberg

Då: Kom till Timrå IK från Rögle där han gjort två stabila SHL-säsonger dessförinnan. Gjorde inte bort sig men imponerade inte heller och hann med sju mål och fyra assist på 37 matcher.

Så gick det sen: Flyttade till österrikiska Graz99ers efter säsongen, och flyttade inför förra året till tyska andraligalaget Löwen Frankfurt. Där ökade poängproduktionen explosionsartat, då han hann med 35 poäng (13+22) på 39 matcher. Vänder nu hem till Sverige igen, då han skrivit på ett tvåårskontrakt med BIK Karlskoga.

Lukas Enqvist

Då: Talangen hade hämtats in från Färjestad säsongen innan där han redan hade hunnit med flera SHL-matcher trots sin unga ålder. Gjorde 40 matcher för Timrå i hockeyallsvenskan i sin första säsong, men i SHL blev det bara tre poänglösa framträdanden, då han delvis var utlånad under säsongen och sedan i december lämnade för spel med Leksand i allsvenskan.

Så gick det sen: Var samma säsong som han inlett i Timrå, med och tog upp Leksand i SHL när Timrå åkte ur. Men någon fortsättning i klubben blev det inte, Enqvist gick istället till hockeyallsvenska Karlskrona där han gjorde en säsong. Gick förra året till Hudiksvall, och har kontrakt med dem även i år.

Samuel Eriksson

Då: Ytterligare en junior som hade stått för fina prestationer i J20-laget och fanns med som uppbackning. Det blev tre inhopp i SHL utan någon poänganmärkning i protokollet.

Så gick det sen: Efter en kort utlåning till Vimmerby i hockeyettan gick Eriksson något överraskande till österrikiska RB Hockey Juniors i Alps Hockey League där han gjorde hela 28 poäng (4+24) på 33 matcher. Gick sedan till Sundsvall Hockey förra säsongen där han blev lagets poängbäste spelare med 33 poäng (14+19) på 33 matcher. Har skrivit kontrakt med Kalix HC i hockeyettan inför årets säsong.

Vilmos Galló

Då: Den unge Galló växlade upp sitt poängsnitt från hockeyallsvenskan och låg i toppen av lagets poänggörare med sina 18 poäng (9+9)

Så gick det sen: Flyttade till finska KooKoo efter säsongen där utvecklingen bara fortsatt. Har varit en av lagets poängbästa spelare både säsongerna med 42 poäng (14+28) den första säsongen och 38 poäng (20+18) den andra. Även Galló flyttar hem till Sverige i år, då han skrivit på för Luleå i SHL.

Mattias Guter

Då: Den SHL-meriterade forwarden sågs som en av Timrås mest prestigefyllda värvningar när han hämtades från en fin säsong med Karlskrona, men tiden i rödvitt blev inte alls som tänkt. Guter hade svårt att anpassa sig till livet i Sundsvall och det blev bara fiaskoartade tolv matcher med laget innan han lämnade.

Så gick det sen: Det blev ett stökigt år för den erfarne backen som spelade för två ytterligare klubbar, Luleå och Djurgården, under säsongen med ungefär samma resultat. Blev kvar i Djurgården till säsongen efter, innan han tvingades lägga skridskorna på hyllan på grund av återkommande skadeproblem.

Filip Hållander

Då: Efter att ha draftats av Pittsburgh Penguins i NHL lånades Timrå-produkten tillbaka inför SHL-säsongen och Hållander stod för sitt genombrott. Var kanske den stora ljusglimten under säsongen med sina 21 poäng (7+14) som 18-åring.

Så gick det sen: Har spenderat de senaste två säsongerna med Luleå där han utvecklats till en nyckelspelare och stod för 14 poäng (5+9) i sin första säsong och 24 poäng (13+11) på 51 senast. Trejdades till Toronto Maple Leafs förra sommaren men trejdades sedan oväntat tillbaka till Pittsburgh igen i år. Nu återstår det att se om han får göra NHL-debut i höst.

Christoffer Jansson

Då: Den unge Jansson hann med två mål trots att han bara gjorde sex framträdanden i Timrå IK den säsongen. Var under större delen av tiden utlånad till Borlänge där han gjorde stor succé med 41 poäng (14+27) på 35 matcher

Så gick det sen: När han återvände till Timrå i hockeyallsvenskan säsongen efter hann han med två mål på 44 matcher. Lämnade därefter klubben och gick till Hudiksvall. Förra säsongen var 23-åringen Hudiks främste poänggörare med 47 poäng (12+35) på 40 matcher, och kommer spela där även i år.

Sebastian Kaijser

Då: Junioren gjorde tre matcher i SHL, men var precis som Jansson mestadels utlånad till Borlänge i hockeyettan.

Så gick det sen: Utmärkte sig rejält i Bodens HF i hockeyettan förra säsongen med hela 50 poäng (24+26) på 31 matcher (!) och gjorde även en match med Modo, där han hann med två assist. Har skrivit på för allsvenska Tingsryd inför i år.

Morten Madsen

Då: Ytterligare en av Timrå IK:s välmeriterade nyförvärv som inte kunde sätta någon större prägel på lagets säsong. Trots gott om förtroende blev det bara tre mål och fyra assist från den danske landslagsspelaren.

Så gick det sen: Utmärkte sig desto mer i Timrå IK i hockeyallsvenskan säsongen efter med 35 poäng (15+20). Poängproduktionen svalnade rejält förra säsongen och nu återstår det att se om han får revansch med laget i SHL.

William Nilsson Ignberg

Då: Junioren Nilsson Ignberg spelade främst i Timrås J20 den säsongen, men fick vara med SHL-laget under en match.

Så gick det sen: Spelade de nästkommande två säsongerna i Timrås juniorlag, och har bara gjort ytterligare ett framträdande i A-laget sedan SHL-matchen. Var förra säsonger delvis utlånad till Hammarby i hockeyettan där han gjorde 16 poäng på 22 matcher. Även i höst spelar Nilsson Ignberg i hockeyettan, då han skrivit på för Hudiksvalls HC.

Sebastian Ohlsson

Då: Kom till Timrå från Skellefteå och hade en skadetyngd säsong, när han missade inledningen på grund av en knäskada och sedan drabbades av hjärnskakning. -22 i plus/minus-statistiken och 4 poäng på 39 matcher blev det i protokollet för Ohlsson det året.

Så gick det sen: Hade en betydligt bättre säsong i Timråtröjan året efter när han var en av klubbens bästa spelare. Valde därefter att lämna klubben förra våren när han hade utgående kontrakt, och gick till Modo istället, där han nu gör sin andra säsong.

Jacob Olofsson

Då: Spelade 34 matcher med Timrå den säsongen, men drabbades i slutspurten av en skada. Totalt gjorde den då 18-årige centern nio poäng under säsongen.

Så gick det sen: Lämnade Timrå för spel i Skellefteå AIK, där Olofsson gjorde en hel säsong och sedan 16 stycken förra året. I november förra året vände den numera 21-åringen tillbaka till Timrå IK och gjorde en fin säsong, och återigen fick han ta Timrå upp i SHL. Har kontrakt över pågående säsong.

Rickard Palmberg

Då: Kom till laget inför säsongen efter två starka år med Vita Hästen och blev, något överraskande, en av Timrås stora succéspelare. Hade ett fint poängsnitt med sina 31 poäng (9+22) på 46 matcher och kom till slut tvåa i den interna poängligan med en poängs marginal.

Så gick det sen: Lockade till sig intresse från utomlands och gjorde två korta och mindre framgångsrika sejourer i tjeckiska Berani Zlin och Nordirländska Belfast Giants säsongen därefter. Återvände sedan till SHL och hade där det fina poängsnittet när han väl spelade, trots att han plågades av skador och coronasjukdom under stora delar av säsongen. Har skrivit på för schweiziska HC Thurgau till årets säsong.

Johan Persson

Då: Var en pålitlig kämpe för laget i hockeyallsvenskan, men inför SHL-säsongen åkte han på en tung skada med en avsliten hälsena och missade stora delar av säsongen. Det blev till sist bara tre poäng (2+1) på 17 seriematcher.

Så gick det sen: Den Mora-fostrade 31-åringen återvände till sin gamla juniorklubb, där han nu gjort stor succé två säsonger i rad. Har två år i rad varit Mora IK:s bäste målskytt, när han gjort 24 respektive 25 mål, och den gångna säsongen hamnade han på delad andraplats i hela ligan när bara Henrik Björklund i Bik Karlskoga gjorde fler mål.

Ludvig Rensfeldt

Då: Centern var en av lagets mest profilstarka värvningar inför säsongen efter flera starka säsonger med Rögle i SHL och fick genast förtroendet som assisterande kapten. Fick en viktig roll och levde upp till förväntningarna med sina 25 poäng (9+16).

Så gick det sen: Sejouren i Timrå blev ettårig och Rensfeldt blev kvar i SHL när han gick till Örebro och där blev kvar under två säsonger. Spelar i år med Djurgården.

Johannes Salmonsson

Då: Veteranen hämtades in från tyska ligan i november, och levererade bra med sina 19 poäng (4+15) på 33 matcher.

Så gick det sen: Salmonsson valde likt många andra att lämna för fortsatt spel i SHL och gick till Oskarshamn. Där har han blivit kvar sedan dess och är numera assisterande kapten. Fick stora delar av förra säsongen spolierad av en höftskada, som han sedan dess opererat.

Filip Sjöberg

Då: Fick spela i fyra SHL-matcher efter fina prestationer i J20-laget i flera säsonger, men förblev poänglös i dem.

Så gick det sen: Stannade kvar och fortsatte prestera i J20 säsongen efter innan han gick till Sundsvall Hockey förra säsongen, där han blev lagets näst bäste poänggörare med sina 27 poäng (9+18) i hockeyettan. Är kvar i laget inför årets säsong.

Jacob Sundberg

Då: Ytterligare en spelare från J20-laget som fick göra fyra framträdanden i SHL, men utan att komma med i poängprotokollet.

Så gick det sen: Har spenderat de senaste två säsongerna med Halmstad Hammers i hockeyettan med knaper poängstatistik. Blev inför kommande säsong klar för division 2-laget IK Guts.

Henrik Törnqvist

Då: Efter flera mindre framträdande säsonger i SHL med Linköping och Karlskrona skrev Törnqvist på för Timrå och gjorde succé. Blev lagets poängbästa spelare med sina 32 poäng (9+23) och var även tongivande i kvalspelet med sju poäng på de sju matcherna.

Så gick det sen: Återvände till Linköping efter säsongen där han blivit kvar och fortsatt prestera. Har varit en av lagets poängbästa spelare båda säsongerna och är kvar i laget även i år.

Anton Wedin

Då: Sundsvallssonen var, tillsammans med Filip Hållander, Timrås stora utropstecken under säsongen och hade bäst poängsnitt av alla med sina 27 poäng (14+13) på 32 matcher. Succén ledde till spel med Tre Kronor under säsongen.

Så gick det sen: Belönades efter säsongen med NHL-kontrakt för Chicago Blackhawks. Där blev det fyra matcher, men mestadels spel med AHL-laget Rockford Icehogs. Gick förra säsongen till HV71 och var en av lagets bästa spelare med sina 30 poäng (16+14) på 39 matcher, men 28-åringen lämnade när laget åkte ur serien. Istället spelar Wedin i år med det ryska KHL-laget Sibir Novosibirsk.