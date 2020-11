Lantbruksfastighet såld i Härnösand – priset: 500 000 kronor

500 000 kronor fick Per Wall, 54, och Per Kenneth Sjölander, 55, ge för lantbruksfastigheten på Starred 177 i Härnösand. Husets byggår är 1920 och det har en boyta på 101 kvadratmeter. Köpet från säljaren Roger, Carl Jörgen och Per Christer Åström blev klart i november 2020.

Till fastigheten hör också en ekonomibyggnad på 172 kvadratmeter, 2 hektar åkermark, 1 hektar betesmark och 7 hektar skogsmark.

Tidigare under året såldes en gård precis i närheten, på Starred 183. Där blev priset för den 11 hektar stora gården 760 000 kronor.