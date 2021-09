Lärare dömd för sexofredande av elev – hävdar att han skäms: "Fattar inte att jag har gjort det"

Mannen hade jobbat som lärare i många år och lärde känna flickan i skolan. De blev vänner på Facebook och började skicka meddelanden till varandra på Messenger.

Flickan mådde dåligt psykiskt och sökte kontakt med, och stöd av, läraren. Men meddelandena från läraren blev mer och mer intima, och efter en tid började han skicka grova sexuella kommentarer och könsord.

När flickans föräldrar råkade läsa några av lärarens kommentarer på flickans mobiltelefon blev de chockade. De tog kontakt med skolan och lämnade in en polisanmälan.

Under polisförhören har mannen försökt förklara sitt beteende med att han hade varit stressad under en tid när det hände och varit satt under hård psykisk press.

"Jag var i totalt kaos", har han sagt till polisen.

Samtidigt skäms han över sitt beteende och ångrar sig:

"Jag fattar inte att jag har gjort det"

Läraren ska också ha frågat flickan om de kunde träffas och ha sex, men han och eleven hävdar båda att det inte har hänt någonting fysiskt mellan dem, och att han lät henne vara i fred på skolan.

När saken polisanmäldes och ofredandena uppdagades slutade mannen arbeta som lärare. Han åtalades vid Sundsvalls tingsrätt och nu har han dömts för sexuellt ofredande.

Tingsrätten menar att mannen egentligen skulle dömas till ett kortare fängelsestraff eftersom det handlar om ett flertal meddelande med sexuella ofredanden som skickats flera dagar i rad och flera gånger om dagen till en person under 15 år.

Men eftersom mannen förlorat sitt arbete till följd av brottet nöjer sig tingsrätten med att döma honom till 22 400 kronor i dagsböter. Han ska också betala 10 000 kronor i skadestånd till flickan.